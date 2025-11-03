Dan Popescu, la aniversarea a 165 de ani de la înființarea Colegiului Național „Ștefan cel Mare” din Suceava: Nimeni și nimic nu va putea opri procesul peren de înnobilare a ființei umane prin educație în cadrul căreia rolul școlii este esențial



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Colegiul Național „Ștefan cel Mare” din Suceava a celebrat 165 de ani de la înființare, un moment marcant care subliniază tradiția, excelența și contribuția sa la formarea generațiilor de tineri.

Într-un discurs emoționant, directorul colegiului, prof. Dan Popescu, a evidențiat misiunea instituției de a promova valori autentice și de a forma caractere puternice, sub motto-ul lui Immanuel Kant: „O educație bună este izvorul întregului bine din lume.”

Fondat în 1860 prin decret al Împăratului Franz Joseph I al Austriei, sub numele de „Gimnaziul Superior Cezaro-Crăiesc” sau „Gimnaziul Greco-Oriental”, colegiul a devenit, de-a lungul timpului, un simbol al succesului, tradiției, excelenței, familiarității, autoexigenței și notorietății – valori sintetizate într-un acrostih al numelui patronului spiritual, Ștefan cel Mare. „Aceste valori au ghidat parcursul colegiului timp de 165 de ani, dintre care 130 în actualul imobil monument,” a declarat directorul Popescu.

De-a lungul istoriei, colegiul s-a remarcat prin profesorii și absolvenții săi, mulți devenind personalități de marcă în diverse domenii.

Un exemplu notabil este proiectul editorial „Ctitori ai ethosului ștefanist” (2023), care prezintă 481 de profesori și absolvenți, inclusiv un laureat al Premiului Nobel și doi candidați la această distincție. Printre absolvenții celebri se numără scriitorul Norman Manea, propus pentru Nobel, care a vizitat colegiul în 2012.

Instituția a fost onorată de-a lungul timpului cu vizite regale și oficiale, precum cea a Regelui Carol al II-lea în 1935, a Principelui Nicolae în 2023 sau a unor miniștri ai educației, iar Mihai Eminescu, în 1877, elogia calitatea corpului profesoral, subliniind eforturile pentru introducerea predării în limba română.

„Astfel, la sărbătorirea a 75 de ani de existență, în anul 1935, Liceul „Ştefan cel Mare” a fost onorat cu vizita Regelui Carol al II-lea, a Principelui Moştenitor Mihai, a Principelui Nicolaie, a prim-ministrului Gheorghe Tătărăscu, a miniştrilor Constantin Angelescu, Ion Inculeţ şi Ion Nistor, în mandat de ministru al muncii, dar şi fost profesor al liceului nostru între anii 1904-1907.

Şcoala s-a bucurat şi de prezența „omului deplin al culturii românești”, cum îl numea Constantin Noica pe Mihai Eminescu, care, într-o notă de corespondență din Cernăuți, publicată în anul 1877 în paginile ziarului „Timpul”, scria:

„Personalul didactic din Suceava este foarte bun, căci toţi profesorii sunt ieşiţi de la Facultatea de Litere şi Ştiinţe din Viena şi sunt români liceul din Suceava ar fi menit să devină un foarte bun, dacă nu cel mai bun, institut secundar românesc.””, a subliniat Dan Popescu.

În prezent, colegiul continuă să exceleze, ocupând locul 18 în clasamentul național al liceelor la bacalaureat în 2025, cu o promovabilitate de 100%.

Absolvenții săi sunt admiși la universități de prestigiu din țară și străinătate, precum Amsterdam University, Cambridge University, Delft University, Massachusetts Institute of Technology, Medizinische Universitat Wien, Oxford University, Sorbonne University.

Performanțele elevilor includ 81 de premii și medalii la olimpiade internaționale și distincții ale Coralei de fete „Ciprian Porumbescu” și ale echipei de robotică Royal Engineers.

„Într-o lume în continuă schimbare, colegiul rămâne un reper de echilibru și performanță. Educația este totul, iar rolul școlii este esențial în înnobilarea ființei umane,” a spus prof. Dan Popescu.

„Sigur, parcurgem etapa trecerii școlii cu tradiție bicentenară la noua revoluție în tehnologie operată cu inteligența artificială. Conviețuirea dintre tradiție și digitalizare comportă discuții și în demersurile educaționale”, precizat Dan Popescu subliniind că chiar și unii promotori ai noilor paradigme pledează pentru evitarea supratehnologizării.

Directorul colegiului a mai afirmat că anul școlar actual este și pentru acest colegiu o perioadă nu atât de austeritate, cât, mai ales, una în care predictibilitatea capătă nuanțele severe ale incertitudinilor.

„Dar, sper să rămânem cu toții convinși că, nimeni și nimic nu va putea opri procesul peren de înnobilare a ființei umane prin educație, în cadrul căreia rolul şcolii este esenţial. Suntem convinşi, ADN-ul unei instituții de educație presupune știință, artă, literatură, filosofie și alte punți către civilizație, iar scopul final al ei este idealul educaţional responsabil predefinit, pentru că, așa cum afirma contemporanul lui Ștefan Vodă, omul universal Leonardo da Vinci, „Faima existenței umane nu constă în a trăi, ci în a ști pentru ce trăiești!”.”, a concluzionat Dan Popescu urând „La mulți ani!” instituției și comunității ștefaniste.

Evenimentul aniversar a reunit elevi, profesori, absolvenți și invitați, toți celebrând moștenirea și viitorul unui colegiu care continuă să inspire prin educație și valori perene.