Biciclete în valoare de 30.000 lei, furate din Germania, descoperite în PTF Siret în mașina unui ucrainean

Polițiștii de frontieră suceveni au interceptat la graniță două biciclete semnalate ca fiind furate din Germania, transportate de un bărbat cu dublă cetățenie româno-ucraineană.

Incidentul s-a petrecut duminică, 2 noiembrie, în Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret, pe sensul de intrare în țară.

Potrivit unui comunicat oficial al STPF Suceava, bărbatul în vârstă de 70 de ani s-a prezentat la controlul de frontieră fără a putea justifica proveniența bicicletelor, care erau dezasamblate și transportate în bagajul autoturismului său.

Suspiciunile ridicate de lipsa documentelor au determinat autoritățile să efectueze verificări suplimentare, în colaborare cu ofițeri ai Agenției Europene pentru Controlul Frontierelor (Frontex).

Rezultatele investigațiilor au confirmat că cele două biciclete, estimate la o valoare totală de aproximativ 30.000 de lei, figurează în bazele de date internaționale ca fiind furate, alerta fiind introdusă de autoritățile germane. Bunurile au fost ridicate în vederea continuării anchetei, iar polițiștii de frontieră au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire, conform prevederilor Codului Penal.