O argentiniancă, cercetată penal după ce a prezentat două permise de conducere false în PTF Vicovu de Sus

Polițiștii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus, au depistat, duminică seara, o femeie cu cetățenie argentiniană, în vârstă de 36 de ani, care a prezentat documente false la controlul de frontieră.

Aceasta conducea un autoturism înmatriculat în România și intenționa să părăsească țara.

La control, femeia a prezentat inițial un permis de conducere emis de autoritățile din Argentina, nerecunoscut de statul român.

După ce i s-a comunicat acest lucru, a înmânat alte două documente.

Verificările suplimentare au arătat că ambele permise sunt false, neîndeplinind condițiile de autenticitate și nefiind emise de autoritatea vreunui stat.

Polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere.