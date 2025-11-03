Gheorghe Șoldan, nemulțumit de ritmul lucrărilor la modernizarea drumului județean DJ 174C Panaci–Bilbor



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat că nu este mulțumit de ritmul lucrărilor de modernizare a drumului județean DJ 174C Panaci–Bilbor, unul dintre cele mai complexe proiecte rutiere din județ, proiect pe care l-a preluat de la fosta administrație județeană.

„Credeți-mă pe cuvânt că nu mai știu ce să fac acolo. Constructorii, i-am chemat, am vorbit cu ei”, a spus Șoldan care spune că se înregistrează progrese semnificative de când a preluat conducerea administrației județene, dar sunt însă mari întârzieri.

Pe primul kilometru al drumului au fost turnate toate straturile de asfalt, inclusiv stratul de uzură, iar sistemele de scurgere a apei sunt complet finalizate.

În prezent, se montează parapetul direcțional de protecție.

Patru din cele șase serpentine ale traseului montan au fost finalizate, iar ultimele două sunt în execuție.

Drumul, situat pe un versant împădurit din Munții Bistriței, permite lucrări doar între lunile mai și noiembrie, ceea ce a generat în trecut trei suspendări ale activității, totalizând 472 de zile.

Investiția, finanțată prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL II), are o valoare totală de 41 de milioane de lei, din care 6,5 milioane de lei reprezintă contribuția Consiliului Județean Suceava.

La finalizare, DJ 174C va crea o legătură directă între Vatra Dornei (județul Suceava) și Toplița (județul Harghita), reducând traseul actual cu 92 de kilometri.

Noua rută va deveni o arteră strategică pentru turismul și economia regiunii, facilitând accesul între cele două județe.

„Constructorul s-a angajat să accelereze ritmul pentru finalizarea proiectului până la sfârșitul anului 2026”, a declarat Gheorghe Șoldan, președintele CJ Suceava.