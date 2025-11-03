Doi cetățeni ucraineni, trimiși în judecată pentru trafic de migranți și trecere frauduloasă a frontierei în județul Suceava



Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus trimiterea în judecată a doi cetățeni ucraineni, cercetați pentru săvârșirea a două infracțiuni de trecere frauduloasă a frontierei de stat și a unei infracțiuni de trafic de migranți.

Unul dintre inculpați este cercetat în stare de arest preventiv, iar celălalt în stare de libertate.

Conform probatoriului administrat în timpul urmăririi penale în data de 9 august 2025, în jurul orei 15:00, cei doi inculpați au trecut ilegal frontiera din România în Ucraina.

Două zile mai târziu, pe 11 august 2025, în jurul orei 11:00, aceștia au revenit fraudulos în România, după ce au preluat din Ucraina alți doi cetățeni ucraineni, pe care i-au călăuzit pe un traseu cunoscut pentru a facilita trecerea ilegală a frontierei.

Scopul a fost obținerea unui procent din suma de 10.000 de euro plătită de cei doi migranți pentru a ajunge în România.

Cele patru persoane au fost depistate de poliție la aproximativ 20 de metri de linia de frontieră, în extravilanul localității Vicovu de Sus.

Dosarul a fost înaintat Tribunalului Suceava pentru soluționare.