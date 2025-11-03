De 100 de ori mai multe decese în accidentele de gaze în România decât în Europa de Vest, raportat la kilometrii de rețea-Asociația Energia Inteligentă



Un raport alarmant publicat de Asociația Energia Inteligentă (AEI) scoate în evidență o situație dramatică: în România, scurgerile de gaze provoacă de 100 de ori mai multe decese raportat la 50.000 km de rețea de distribuție a gazelor, comparativ cu Europa de Vest.

În spatele acestor statistici stau tragedii umane – familii distruse, copii orfani și case pierdute din cauza neglijenței, lipsei de informare sau a infrastructurii precare.

Conform raportului MARCOGAZ, care a analizat siguranța sistemelor de distribuție a gazelor în opt țări din Europa de Vest între 2017 și 2022, frecvența accidentelor este de aproximativ 1 la 50.000 km de rețea, cu o rată medie a deceselor de doar 0,13 la 50.000 km.

În total, pe o rețea de 1,235 milioane km, s-au înregistrat între 12 și 32 de accidente anual, cu doar 7 decese în 2019 și 13 în 2021, restul anilor fiind fără victime.

În contrast, în România, pe o rețea de doar 49.000 km, se înregistrează între 100 și 300 de accidente anual, cu 10-30 de decese, ceea ce înseamnă o frecvență a accidentelor de 150 la 50.000 km și a deceselor de 15 la 50.000 km.

Astfel, România are o rată a accidentelor de 150 de ori mai mare și a deceselor de 100 de ori mai mare decât media din Europa de Vest.

AEI subliniază că principalele cauze ale accidentelor din România sunt lipsa verificărilor și reviziilor periodice ale instalațiilor de gaze, neglijența consumatorilor și a firmelor autorizate, precum și o infrastructură învechită.

Spre deosebire de Europa de Vest, unde mentenanța preventivă și educația publică au redus riscul de peste 50 de ori într-un deceniu, în România siguranța este deseori tratată ca o formalitate.

Pentru a preveni aceste tragedii, AEI propune:

Modernizarea urgentă a infrastructurii, inclusiv înlocuirea conductelor metalice vechi;

Implementarea mentenanței predictive cu senzori și inteligență artificială;

Verificări obligatorii și sancțiuni pentru nerespectarea normelor;

Campanii naționale de conștientizare privind utilizarea sigură a gazelor;

Digitalizarea operatorilor pentru monitorizare în timp real;

Crearea unui registru public al incidentelor pentru transparență.

„O verificare la timp poate face diferența dintre o seară liniștită și o tragedie. Siguranța începe cu fiecare dintre noi”, a declarat Dumitru Chisăliță, președintele AEI, îndemnând la responsabilitate și acțiune urgentă pentru a reduce aceste cifre alarmante.