Alianța Franceză din Suceava prezintă „Cântărețul lunii” – Mathilde Kaori

Alianța Franceză din Suceava invită miercuri, 5 noiembrie 2025, ora 18:00, la o nouă ediție a activității Le chanteur du mois / Cântărețul lunii, organizată în cadrul proiectului După-amiezile francofone la Suceava. Evenimentul, moderat de Frédéric Castel, profesor la Universitatea din Reims și realizator al emisiunii On allume les étoiles, va aduce în prim-plan muzica franceză contemporană prin invitata lunii, Mathilde Kaori.

Mathilde Kaori, al cărei nume înseamnă „țesătură parfumată” în japoneză, este o artistă cu un univers muzical poetic, delicat și profund emoționant.

Cântecele sale explorează legăturile efemere ale vieții, fragilitatea lumii interioare și frumusețea emoțiilor.

Virtuoză a chitarei clasice, ea combină influențe din muzica barocă cu cântecul francez de autor, creând o sonoritate unică, cu note ce amintesc de Bach și o voce care evocă intimitatea celebrei Barbara.

Versurile sale, impregnate de accente baudelairiene și melancolie subtilă, par desprinse dintr-o nuvelă de Maupassant.

Pe scenă, Mathilde Kaori captivează prin sensibilitate și forță interioară, oferind un repertoriu ce traversează anotimpurile emoției – de la melancolia iernii la lumina verii.

Publicul este invitat într-o călătorie muzicală caldă, între introspecție și bucuria de a trăi.

Talentul său a fost recunoscut prin numeroase distincții, printre care: Premiul artiștilor și Marele Premiu la Concursul Chanson avec titre imposé « Confiné.e avec toi » (2020), Premiul juriului la De la Plume à la Scène (La Craie des Chants, Lillebonne, 2024), Marele Premiu Les Agités du Mélange (mai 2025), Premiul pentru Chanson Originale la Festivalul de la Chanson Française d’Avignon (2025) și Premiul I la Chanson de Paroles (Festiv’en Marche, 2025).

Evenimentul este gratuit și se va desfășura online, pe platforma Google Meet, accesibilă prin linkul: https://meet.google.com/mvv-oscd-hzo. Publicul este invitat să descopere universul muzical al artistei pe site-ul oficial: http://mathilde-kaori.fr/.