Conducător auto fără permis, imobilizat în Fălticeni după o urmărire în trafic

Agenți ai Poliției Municipiului Fălticeni, din cadrul Biroului de Ordine Publică al IPJ Suceava, au fost implicați, joi seara în jurul orei 23:00, într-un incident în timpul unei patrulări pe raza municipiului.

Aceștia au încercat să oprească în trafic un autoturism Audi A6, înmatriculat în Germania, utilizând semnalele acustice și luminoase ale autospecialei.

Conducătorul autoturismului a refuzat să oprească și a efectuat manevre de mers înapoi în parcarea unui magazin Penny, încercând să se sustragă controlului.

În ciuda somațiilor verbale repetate prin megafon, șoferul a continuat manevra, lovind ușor un stâlp de iluminat din parcare, fără a produce pagube materiale.

Un agent de poliție a intervenit, spărgând parbrizul și geamul lateral stânga față al mașinii cu un baston telescopic, reușind astfel să-l scoată forțat pe conducător din vehicul.

Acesta a fost imobilizat cu cătușe.

În urma verificărilor, s-a constatat că șoferul nu posedă permis de conducere. Testarea cu aparatul etilotest a indicat un rezultat de 0 g/l alcool în aerul expirat.

Poliția Municipiului Fălticeni a întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „conducerea unui autovehicul fără permis de conducere”.