Percheziții la doi suspecți pentru furt de motoferăstraie dintr-un magazin din Gura Humorului

Polițiștii din Gura Humorului au identificat și reținut doi suspecți, un bărbat de 41 de ani din Șcheia și unul de 45 de ani din Pătrăuți, în cazul unui furt calificat comis în noaptea de 15/16 septembrie 2025, în dauna unei firme din Gura Humorului.

Cercetările au stabilit că, în jurul orei 01:00, cei doi indivizi au mers la magazin cu un autoturism VW Golf 4 și au pătruns fără drept în magazin, forțând ușa de acces. Ei au sustras mai multe motoferăstraie marca STIHL, de diferite modele. Prin ordonanța din 18 septembrie 2025, s-a dispus continuarea urmăririi penale împotriva suspecților.

În aceeași zi, au fost efectuate percheziții domiciliare la locuințele acestora, iar bărbatul din Șcheia a fost condus la sediul Poliției Gura Humorului pentru audieri, în baza unui mandat de aducere.

Acesta a fost reținut pentru 24 de ore urmând să fie prezentat Judecătoriei Gura Humorului cu propunerea de arestare preventivă.

În urma investigațiilor, poliția a recuperat 9 motoferăstraie marca STIHL, parte din bunurile sustrase.

Cercetările continuă pentru clarificarea tuturor aspectelor, urmând a se dispune măsurile legale împotriva celor doi suspecți.