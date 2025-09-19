Șoferiță rănită într-un accident rutier la Șerbăuți după ce a încercat să depășească un TIR care a intrat pe contrasens pentru a vira dreapta


Un accident rutier s-a produs joi seara în jurul orei 22:20, pe DJ 209 D, pe raza satului Șerbăuți, comuna Șerbăuți.

Poliția orașului Siret a fost sesizată prin 112 de un martor, care a anunțat incidentul.

Potrivit informațiilor, un ansamblu de autovehicule format dintr-o autoutilitară marca MAN cu remorcă se deplasa pe direcția Siret – Dărmănești. Șoferul a intrat pe contrasens în zona magazinului Profi pentru a executa un viraj la dreapta.

În acel moment, un autoturism Ford Fiesta care se afla în spatele ansamblului, a efectuat o depășire pe partea dreapta, fiind acroșat și proiectat în șanțul de lângă carosabil.

În urma impactului, conducătoarea auto a Fordului a suferit răni ușoare, fiind diagnosticată inițial cu traumatism cranio-cerebral ușor (TCC).

Aceasta a fost preluată de ambulanță și transportată la Spitalul Municipal Rădăuți pentru îngrijiri medicale.

Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Poliția a întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „Vătămare corporală din culpă”, iar cercetările sunt continuate de lucrătorii Formațiunii Rutiere Siret.


