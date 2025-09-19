Șofer fără permis, prins și încătușat după o urmărire în Suceava și Ipotești



O urmărire spectaculoasă a avut loc miercuri noaptea în municipiul Suceava și comuna Ipotești, după ce o patrulă de siguranță publică a observat un comportament suspect al conducătorului unui autoturism Mazda.

Potrivit datelor din anchetă, în jurul orei 00:15, pe strada Ștefan cel Mare, în apropierea magazinului Bucovina, unde polițiștii verificau documentele șoferilor, un autoturismul, care se deplasa de la stația T.P.L Bancă către stația T.P.L Policlinică, a încetinit la vederea autospecialei, a efectuat manevra de mers cu spatele, a încălcat marcajul dublu continuu și a intrat în viteză pe strada Ștefan Dracinschi, o zonă cu sens unic.

Echipajul a pornit imediat în urmărire, folosind semnalele acustice și luminoase, însă șoferul a refuzat să oprească, continuând pe strada Brădetului și ulterior pe strada Izvoarele Cetății, în Ipotești.

După ce autoturismul a fost blocat pe DC70 din Ipotești, polițiștii l-au extras pe conducător din vehicul și l-au încătușat.

Acesta a fost identificat ca fiind un bărbat de 39 de ani, din Suceava, care a recunoscut că nu deține permis de conducere și s-a speriat la vederea poliției.

Verificările în bazele de date au confirmat absența permisului, deși autoturismul avea RCA și ITP valabile. Testul cu etilotestul a fost negativ.

Poliția a întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „conducere fără permis” și un proces-verbal de contravenție în valoare de 3.847,50 lei pentru multiple încălcări ale regimului rutier. Autoturismul a fost indisponibilizat prin ridicarea și sigilarea cheilor.