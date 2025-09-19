Acțiune de amploare în cartierul George Enescu: Focar de infecție eliminat de pe domeniul public



O echipă mixtă formată din angajați ai Domeniului Public și operatori ai companiilor de salubrizare Diasil și Ritmic a intervenit, vineri, în cartierul George Enescu din municipiul Suceava pentru a elimina un focar de infecție de pe domeniul public.

Tone de gunoaie, materiale abandonate și construcții ridicate ilegal au fost îndepărtate, redând zonei un aspect curat și ordonat.

Intervenția face parte dintr-o campanie amplă de salubrizare și înfrumusețare a orașului, iar autoritățile au anunțat că astfel de acțiuni vor continua în toate cartierele Sucevei.

Scopul este menținerea unui mediu urban curat, civilizat și plăcut pentru toți locuitorii.