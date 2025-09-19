Prima ediție a Festivalului Național de Folclor „Bucovina, Mândră Floare!”, Trofeul Sofia Vicoveanca la Vicovu de Jos



În perioada 21–23 septembrie 2025, Centrul Cultural „Sofia Vicoveanca” din Vicovu de Jos va găzdui prima ediție a Festivalului Național de Folclor „Bucovina, Mândră Floare!”.

Evenimentul, organizat de Consiliul Județean Suceava prin Centrul Cultural „Bucovina”, în parteneriat cu Primăria Vicovu de Jos, își propune să promoveze patrimoniul cultural imaterial și să descopere noi talente ale folclorului autentic românesc.

Festivalul include un concurs dedicat soliștilor vocali și instrumentiști cu vârste între 18 și 25 de ani.

Preselecția va avea loc pe 21 septembrie, de la ora 13:00, iar spectacolul-concurs se va desfășura pe 22 septembrie.

Gala Laureaților și decernarea premiilor sunt programate pentru 23 septembrie.

Serile de 22 și 23 septembrie vor fi animate de recitaluri extraordinare susținute de Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” și artiști de renume ai folclorului românesc.

Pe 22 septembrie, publicul se va bucura de prestațiile lui Nicolae Botgros, Anişoara Dabija, Mariana Ionescu Căpitănescu, Ilie Caraş și Grigore Gherman, iar pe 23 septembrie vor urca pe scenă Sofia Vicoveanca, Constantin Enceanu, Daniela Condurache, Leonard Zamă și Sorin Filip.

„ Festivalul Național de Folclor „Bucovina, Mândră Floare!” nu este doar un concurs, ci o sărbătoare a tradițiilor. Este un prilej de a aduce împreună generații, de a pune în lumină talente noi și de a arăta bogăția culturală a Bucovinei și a tuturor zonelor folclorice ale țării. Este un eveniment menit să bucure sufletele iubitorilor de folclor și să le ofere tinerelor generații inspirația de a duce mai departe comoara neamului nostru. Trofeul festivalului poartă numele Sofiei Vicoveanca și este un omagiu adus unei artiste fără egal, care și-a dedicat viața folclorului românesc și care, de peste 65 de ani, ne bucură inimile prin cântec”, a declarat Nicolae Robu, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava.

Accesul publicului este gratuit, în limita locurilor disponibile.

Evenimentul va fi transmis în direct pe paginile de Facebook ale Consiliului Județean Suceava, Centrului Cultural Bucovina și Ansamblului „Ciprian Porumbescu”, pe 22 și 23 septembrie, de la ora 17:30. De asemenea, Gala Laureaților din 23 septembrie va fi difuzată în direct pe TVR Folclor și TVR Iași.