Managerul SCJU Suceava, dr. Mircea Jurchiș Irimie anunță lucrări de reabilitare în secțiile Reumatologie, Chirurgie Vasculară, Dermatologie, Psihiatrie și Laboratorul de Medicina Nucleară

Managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Dr. Ionuț Mircea Jurchiș Irimie, a anunțat demararea lucrărilor de reabilitare în mai multe secții ale unității medicale, respectiv Reumatologie, Chirurgie Vasculară, Dermatologie, Psihiatrie și Laboratorul de Medicină Nucleară.

Aceste lucrări reprezintă un pas important pentru conformarea la standardele de reacreditare și pentru creșterea calității serviciilor medicale oferite pacienților.

Detalii despre lucrările în desfășurare:

Secția Reumatologie și Compartimentul de Chirurgie Vasculară: Se efectuează reparații curente pentru asigurarea standardelor igienico-sanitare și funcționale, adaptate pacienților cu afecțiuni cronice locomotorii. Compartimentul de Chirurgie Vasculară va fi extins și integrat în Secția de Reumatologie, pentru a răspunde cererii tot mai mari de intervenții chirurgicale pentru afecțiuni vasculare periferice și centrale.

Secția Dermatologie: Lucrările vizează igienizarea spațiilor, conformarea la normele sanitare (MS 914/2006) și îmbunătățirea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități, pentru a crește confortul și satisfacția pacienților.

Secția Psihiatrie: Reparațiile se concentrează pe siguranța și igiena structurală în pavilioanele Ambulatoriu, Acuți, Administrativ și Etaj, pentru a crea un mediu modern și sigur, adaptat nevoilor pacienților cu afecțiuni psihice.

Compartimentul de Medicină Nucleară: Se amenajează un laborator cald pentru pregătirea și administrarea produselor radiofarmaceutice utilizate în investigațiile scintigrafice. Acest spațiu, conform normelor CNCAN și Ministerului Sănătății, va optimiza utilizarea echipamentului scintigraf, asigurând protecția personalului și a pacienților prin separarea zonelor de lucru și decontaminare.

Lucrările sunt finanțate din fonduri proprii și cu sprijinul Consiliului Județean Suceava.

„ Prin aceste investiții, urmărim nu doar conformarea la standardele sanitare și de acreditare, ci și îmbunătățirea actului medical, a condițiilor de muncă pentru personal și a experienței fiecărui pacient. Este un pas necesar pentru ridicarea nivelului serviciilor medicale în județul Suceava și consolidarea rolului spitalului nostru ca instituție de referință în regiune,” a declarat Dr. Ionuț Mircea Jurchiș Irimie.