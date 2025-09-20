Trei ucraineni arestați după un flagrant. Ei încercau să vândă peste 25.000 de pachete de țigări de contrabandă



Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția de Investigare a Criminalității Economice, a desfășurat o acțiune de amploare pentru combaterea traficului ilicit cu țigarete netimbrate de proveniență extracomunitară, în cadrul unui dosar penal instrumentat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava.

În cadrul operațiunii, polițiștii au organizat un flagrant delict într-o parcare a unui complex comercial din municipiul București, surprinzând mai multe persoane în timp ce încercau să livreze 25.200 de pachete de țigarete (504.000 de bucăți), provenite din contrabandă.

În paralel, au fost efectuate trei percheziții domiciliare în municipiul Suceava și localități limitrofe, de unde au fost ridicate mai multe mijloace de probă.

Întreaga cantitate de țigarete, împreună cu două autoturisme folosite în comiterea infracțiunii, telefoane mobile, înscrisuri și alte probe, au fost confiscate.

Persoanele implicate au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava pentru audieri.

În urma probatoriului administrat, trei bărbați de cetățenie ucraineană, cu vârste de 37, 39 și 46 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore.

Ulterior, instanța a dispus arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile, fiind încarcerați în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

Investigațiile vizează documentarea activităților de contrabandă cu țigarete desfășurate în perioada aprilie – septembrie 2025, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind estimat la aproximativ 500.000 de lei.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, polițiștii din cadrul Biroului Combaterea Fraudelor Vamale al I.P.J. Suceava urmărind stabilirea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale corespunzătoare.