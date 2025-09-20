Brățară de supraveghere electronică pentru un  sucevean care și-a agresat mama



Un sucevean a primit ordin de protecție provizoriu și i-a fost instalată și o brățară electronică de urmărire pentru că și-a agresat mama.

Potrivit Poliției Județene Suceava, vineri, la ora 14:58, Secția de Poliție Burdujeni a fost sesizată prin apel la 112 de către un bărbat care a sesizat că mama sa, în vârstă de 70 de ani, din municipiul Suceava, a fost agresată de fratele său.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat că agresorul, un bărbat de 48 de ani, fiul victimei, a agresat-o fizic pe aceasta după ce consumase băuturi alcoolice și i s-au reproșat aceste aspecte.

După completarea formularului de evaluare a riscului, s-a stabilit că există un risc iminent, fiind îndeplinite condițiile pentru emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

Polițiștii au emis ordinul pentru o perioadă de 5 zile și, la cererea victimei, au montat un dispozitiv de supraveghere electronică pe agresor.

De asemenea, victima a depus plângere penală împotriva fiului său, fiind întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de violență în familie.

Cazul este instrumentat de polițiștii Compartimentului de Proximitate din cadrul Poliției Municipiului Suceava.

Sistemul de monitorizare electronică contribuie la protejarea victimelor prin supravegherea respectării măsurilor impuse, fără a fi o măsură de constrângere. Acesta permite prevenirea contactului fizic între victimă și agresor, fiind utilizat și pentru monitorizarea altor măsuri judiciare, precum arestul la domiciliu sau controlul judiciar. Monitorizarea se realizează automat pe teritoriul României, protejând identitatea persoanelor implicate, cunoscută doar de organul de supraveghere.