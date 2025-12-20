Accident rutier pe DN17, în afara localității Vama: Conducător auto rănit și internat


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Un accident rutier a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, 20 decembrie 2025, în jurul orei 00:44, pe DN17, în afara localității Vama, pe direcția Frasin – Câmpulung Moldovenesc.

Potrivit anchetei polițiștilor, un bărbat în vârstă de 28 de ani din municipiul Giurgiu care conducea un autoturism marca Mercedes și avea un pasager, nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a intrat în derapaj necontrolat, a pătruns pe sensul opus și a fost proiectat în afara părții carosabile.

În urma impactului, conducătorul auto a suferit leziuni ușoare, fiind transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava. A fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral, traumatism cranio-facial, contuzie toraco-abdominală și etilism acut, rămânând internat pentru investigații suplimentare.

Din cauza stării de sănătate și a leziunilor în zona feței, conducătorul nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, fiindu-i recoltate două probe de sânge pentru determinarea alcoolemiei, fără consimțământul acestuia.

Pasagerul nu a suferit leziuni.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, iar cercetările continuă pentru stabilirea circumstanțelor exacte.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR