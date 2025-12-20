Accident rutier pe DN17, în afara localității Vama: Conducător auto rănit și internat



Un accident rutier a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, 20 decembrie 2025, în jurul orei 00:44, pe DN17, în afara localității Vama, pe direcția Frasin – Câmpulung Moldovenesc.

Potrivit anchetei polițiștilor, un bărbat în vârstă de 28 de ani din municipiul Giurgiu care conducea un autoturism marca Mercedes și avea un pasager, nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a intrat în derapaj necontrolat, a pătruns pe sensul opus și a fost proiectat în afara părții carosabile.

În urma impactului, conducătorul auto a suferit leziuni ușoare, fiind transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava. A fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral, traumatism cranio-facial, contuzie toraco-abdominală și etilism acut, rămânând internat pentru investigații suplimentare.

Din cauza stării de sănătate și a leziunilor în zona feței, conducătorul nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, fiindu-i recoltate două probe de sânge pentru determinarea alcoolemiei, fără consimțământul acestuia.

Pasagerul nu a suferit leziuni.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, iar cercetările continuă pentru stabilirea circumstanțelor exacte.