Un bărbat din Fălticeni a murit la Cornu Luncii în timp ce culegea cartofi



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii Secției de Poliție Rurală 7 Fălticeni au fost sesizați, vineri în jurul orei 10:00 prin 112 de către Serviciul de Ambulanță Județean Suceava cu privire la decesul unei persoane în satul Băișești, comuna Cornu Luncii.

Din cercetările efectuate, s-a stabilit că în dimineața aceleiași zile, un bărbat în vârstă de 64 de ani, din municipiul Fălticeni, se afla pe un teren agricol din satul Băișești, unde îl ajuta pe un localnic la recoltarea cartofilor.

În jurul orei 09:50, bărbatul a acuzat dureri toracice și a anunțat că dorește să ia o pauză.

La scurt timp, acesta a căzut la pământ, moment în care persoana care îl însoțea a solicitat intervenția unui echipaj medical prin apel la 112.

Echipajul medical deplasat la fața locului a constatat decesul bărbatului.

Din primele verificări, nu au fost identificate urme de violență pe corpul acestuia, iar familia nu a exprimat suspiciuni cu privire la cauza decesului, bărbatul fiind cunoscut cu afecțiuni cardiace preexistente.

Cadavrul a fost transportat la morga Spitalului Municipal Fălticeni, iar Serviciul de Medicină Legală Suceava a fost notificat pentru efectuarea necropsiei, în vederea stabilirii cauzei exacte a decesului.