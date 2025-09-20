Doi bărbați arestați preventiv pentru furt calificat în Gura Humorului



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Poliția Orașului Gura Humorului a continuat cercetările privind un furt calificat comis în noaptea de 15/16 septembrie 2025, în dauna unei societăți comerciale din Gura Humorului, iar doi suspecți au fost reținuți și arestați preventiv.

Astfel, în urma administrării probatoriului, cu sprijinul Serviciului Criminalistic, al Biroului de Investigații Criminale Suceava, al Secției de Poliție Rurală Șcheia și al Secției de Poliție Rurală Dărmănești, un bărbat în vârstă de 44 de ani, din comuna Pătrăuți, a fost audiat în calitate de suspect.

Prin ordonanța din 19 septembrie 2025, acesta a fost reținut pentru 24 de ore, începând cu ora 13:20. Ulterior, Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva acestuia și a unui complice, pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Conform cercetărilor, în noaptea de 15/16 septembrie 2025, în jurul orei 01:00, cei doi suspecți, purtând măști pe față, s-au deplasat cu un autoturism marca Volkswagen Golf la sediul societății comerciale din Gura Humorului.

Aceștia au forțat ușa de acces, au pătruns fără drept în interior și au sustras mai multe motoferăstraie marca STIHL.

După audierea în calitate de inculpați, cei doi au fost prezentați Judecătoriei Gura Humorului, unde judecătorul de drepturi și libertăți a dispus arestarea lor preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Inculpații au fost escortați și încarcerați la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Bistrița-Năsăud.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, urmând a se dispune măsurile legale corespunzătoare.