Urmărire în noapte Suceava: Tânăr ucrainean fără permis, prins conducând un autoturism BMW


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

O patrulă de siguranță publică din cadrul Biroului de Ordine Publică al Poliției Municipiului Suceava, aflată în misiune de verificare a documentelor pe strada Mitropoliei, în apropierea Restaurantului Balada, a observat, sâmbătă dimineața la ora 1:05, un autoturism BMW cu numere de înmatriculare din Ucraina, care se deplasa dinspre comuna Ipotești, pe strada Brădetului.

La intersecția cu strada Mitropoliei, șoferul, observând autospecialele de poliție, a virat brusc pe strada Parcului și a accelerat spre Ipotești.

Polițiștii au pornit în urmărirea autoturismului, care a fost interceptat la intrarea în localitatea Ipotești.

După ce i s-a efectuat semnalul regulamentar de oprire, șoferul a virat pe strada Luceafărului, unde a fost blocat și oprit de polițiști.

La legitimare, s-a stabilit că autoturismul era condus de un tânăr de 25 de ani, cetățean ucrainean, domiciliat în comuna Ipotești.

În urma solicitării documentelor legale, tânărul a declarat verbal că nu deține permis de conducere pentru nicio categorie.

Acesta se afla în autoturism împreună cu tatăl său, care a recunoscut că i-a încredințat fiului său vehiculul.

Testarea cu aparatul etilometru a indicat un rezultat negativ pentru consumul de alcool.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere” și „încredințarea unui autovehicul unei persoane care nu deține permis de conducere”.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR