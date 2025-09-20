Urmărire în noapte Suceava: Tânăr ucrainean fără permis, prins conducând un autoturism BMW



O patrulă de siguranță publică din cadrul Biroului de Ordine Publică al Poliției Municipiului Suceava, aflată în misiune de verificare a documentelor pe strada Mitropoliei, în apropierea Restaurantului Balada, a observat, sâmbătă dimineața la ora 1:05, un autoturism BMW cu numere de înmatriculare din Ucraina, care se deplasa dinspre comuna Ipotești, pe strada Brădetului.

La intersecția cu strada Mitropoliei, șoferul, observând autospecialele de poliție, a virat brusc pe strada Parcului și a accelerat spre Ipotești.

Polițiștii au pornit în urmărirea autoturismului, care a fost interceptat la intrarea în localitatea Ipotești.

După ce i s-a efectuat semnalul regulamentar de oprire, șoferul a virat pe strada Luceafărului, unde a fost blocat și oprit de polițiști.

La legitimare, s-a stabilit că autoturismul era condus de un tânăr de 25 de ani, cetățean ucrainean, domiciliat în comuna Ipotești.

În urma solicitării documentelor legale, tânărul a declarat verbal că nu deține permis de conducere pentru nicio categorie.

Acesta se afla în autoturism împreună cu tatăl său, care a recunoscut că i-a încredințat fiului său vehiculul.

Testarea cu aparatul etilometru a indicat un rezultat negativ pentru consumul de alcool.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere” și „încredințarea unui autovehicul unei persoane care nu deține permis de conducere”.