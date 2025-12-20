Control inopinat la un fast-food din Cajvana: Amenzi totale de peste 24.000 lei și oprire temporară a activității



Polițiștii orașului Cajvana, împreună cu reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică (DSP) Suceava, Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Suceava și Agenției Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) Suceava, au efectuat vineri, 19 decembrie 2025, un control inopinat la sediul SC BAR TONI SRL din Cajvana.

În urma verificărilor, au fost constatate multiple nereguli, soldate cu amenzi în valoare totală de peste 24.000 lei și măsuri complementare severe.

Sancțiunile aplicate:

DSP Suceava : Amendă de 2.000 lei (art. 43 lit. k) din HG 857/2011) pentru lipsa produselor dezinfectante.

DSVSA Suceava : Amendă de 10.000 lei (art. 4 lit. a pct. 2 din HG 984/2005) pentru lipsa înregistrării sanitar-veterinare pentru activitatea de fast-food; termen de 30 de zile pentru remediere.

ANPC Suceava : Două amenzi – 4.000 lei (art. 5 alin. 1 OUG 21/1992) și 3.000 lei (art. 26 alin. 1 OUG 21/1992) – și măsura opririi temporare a prestării serviciului până la obținerea autorizației de funcționare de la administrația locală (art. 55 alin. 2 lit. d OUG 21/1992).

Poliția Cajvana: Două sancțiuni de 5.000 lei (art. 58 Legea 333/2003 și art. 3 HG 301/2012).

Controlul a fost inițiat în baza analizelor și solicitărilor polițiștilor, evidențiind lipsa autorizărilor, dar și deficiențe în igienă, protecția consumatorilor și securitate privată.