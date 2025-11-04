Perchezițiile în cadrul Operațiunii Jupiter au vizat un dosar de evaziune fiscală prin abatorizarea unor animale și în județul Suceava



În cadrul Operațiunii Jupiter desfășurată și în cursul zilei de marți, au fost făcute investigații legate de tranzacții ilicite, dar și privind fals și înșelăciune.

Astfel, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița Năsăud și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Bistrița Năsăud au pus pun în executare 4 mandate de percheziție domiciliară în județul Bistrița Năsăud și 5 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiunea de evaziune fiscală.

În fapt, s-a reținut că, în perioada 2014 – 2025, cinci persoane domiciliate pe raza judeţului Bistriţa-Năsăud, una dintre acestea în calitate de administrator al unei întreprinderi individuale, iar celelalte 4 în calitate de persoane fizice, au achiziţionat animale (cabaline) de la diverse persoane fizice sau juridice pe care ulterior le-au comercializat la abatoarele deținute de societăţi comerciale din judeţele Maramureş, Suceava, Braşov şi Botoşani, obţinând venituri pe care nu le-au declarat organelor fiscale. Până în prezent, s-a stabilit un prejudiciu parţial de 824.548 lei, urmând ca după efectuarea percheziţiilor domiciliare şi ridicarea documentelor de la toate societăţile unde au fost abatorizate animalele să se stabilească prejudiciul pentru întreaga activitate infracţională.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra Neamț și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – SICE Piatra Neamț au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară în județul Neamț, într-un dosar penal privind infracțiuni de falsificare de instrumente oficiale și fals material în înscrisuri oficiale.

Din actul de sesizare rezultă că, în luna iulie 2023, reprezentanta unei întreprinderi individuale din județul Neamţ a înstrăinat unei persoane fizice domiciliată în județul Suceava un autoturism, folosind manopere frauduloase, respectiv prin falsificarea de documente şi aplicarea ştampilei ce imită ştampila oficială a Direcţiei Taxe şi Impozite. Mai mult de atât, autoturismul în cauză figura sub sechestru din data de 10.09.2021.