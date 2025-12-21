Un nou parc în centrul Sucevei: Primăria transformă zona dintre străzile Nicolae Bălcescu și Ciprian Porumbescu



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



La final de an, Primăria Municipiului Suceava oferă sucevenilor o nouă zonă de relaxare în inima orașului, între străzile Nicolae Bălcescu și Ciprian Porumbescu, lângă fostul restaurant Național.

Spațiul, anterior ocupat și de 11 garaje, a fost transformat într-un parc modern, contribuind la procesul de regenerare urbană inițiat de administrația locală. Imediat ce condițiile meteorologice vor permite, vor fi amenajate și 32 de locuri de parcare noi, triplând practic capacitatea față de situația anterioară.

„Le mulțumim proprietarilor fostelor garaje pentru că au înțeles procesul de regenerare urbană. Întotdeauna, în zonele în care cetățenii nu blochează proiectele Primăriei, putem și reușim să facem pași importanți pentru creșterea calității vieții locuitorilor din zonă”, a transmis Primăria Suceava.

Inițiativa face parte din eforturile continue ale municipalității de a reda spații verzi și funcționale cetățenilor, îmbunătățind aspectul urban și oferind alternative de relaxare și parcare în centrul aglomerat al orașului.

Noul parc este deja accesibil publicului, iar lucrările finale de amenajare a parcării vor fi realizate în primăvară.