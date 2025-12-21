Bărbat acuzat de hărțuire sexuală în autobuz în Suceava identificat de polițiști în cadrul unei ample acțiuni pentru siguranța transportului în comun



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Poliția Municipiului Suceava a desfășurat în perioada 17-19 decembrie 2025 o acțiune preventiv-reactivă pentru siguranța transportului în comun, vizând prevenirea și combaterea tulburării ordinii publice, faptelor ce aduc atingere bunelor moravuri și furturilor din buzunare în mijloacele TPL și în proximitatea stațiilor.

Acțiunea, realizată în intervalele orare 11:00–13:00 și 20:00–22:00, a implicat zilnic 27 de lucrători: 13 polițiști, 8 jandarmi și 6 agenți ai Poliției Locale Suceava.

Rezultat major: În urma activităților, polițiștii au identificat un bărbat de 33 de ani din comuna Arbore, acuzat de hărțuire sexuală în mijloacele de transport în comun. Semnalările au apărut inițial pe rețele sociale, unde o tânără a descris comportamente indecente – abordări și atingeri fără consimțământ într-un autobuz aglomerat.

Victima a fost identificată și a confirmat faptele. În acest caz s-a întocmit dosar penal sub aspectul infracțiunii de hărțuire sexuală, cercetările continuând sub coordonarea Parchetului competent.

Rezultate generale ale acțiunii:

Legitimate 78 de persoane.

Atenționări/avertismente pentru 16 persoane.

Identificate 14 persoane străine de localitate; controlate 5 bagaje.

Aplicate 11 sancțiuni contravenționale, în valoare de 3.807 lei.

Poliția a purtat discuții cu casierii controlori și conducătorii auto TPL Suceava, informând publicul despre riscurile furturilor și comportamentele antisociale.

Poliția Suceava solicită cetățenilor să sesizeze imediat orice încălcare a normelor de conviețuire socială, subliniind că abordarea fermă a acestor comportamente crește siguranța comunitară.