Accident rutier între Vornicenii Mari și Vornicenii Mici: Șoferiță rănită după ce s-a răsturnat cu mașina pe cupolă într-un pârâu


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

O tânără de 28 de ani din municipiul Suceava a fost implicată sâmbătă, 20 decembrie 2025, în jurul orei 08:12, într-un accident rutier pe Drumul Comunal 25, pe direcția Vornicenii Mari – Vornicenii Mici.

Conducătoarea unui autoturism marca Renault Twingo nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul direcției, a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat pe cupolă într-un pârâu de la marginea drumului.

În urma impactului, femeia a suferit leziuni ușoare, fiind transportată de un echipaj de ambulanță la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Municipal Suceava. Diagnosticul: traumatism cranio-cerebral ușor prin accident rutier, traumatism mână dreaptă și escoriație mână dreaptă.

Conducătoarea a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ (0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat).

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR