Accident rutier între Vornicenii Mari și Vornicenii Mici: Șoferiță rănită după ce s-a răsturnat cu mașina pe cupolă într-un pârâu

O tânără de 28 de ani din municipiul Suceava a fost implicată sâmbătă, 20 decembrie 2025, în jurul orei 08:12, într-un accident rutier pe Drumul Comunal 25, pe direcția Vornicenii Mari – Vornicenii Mici.

Conducătoarea unui autoturism marca Renault Twingo nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul direcției, a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat pe cupolă într-un pârâu de la marginea drumului.

În urma impactului, femeia a suferit leziuni ușoare, fiind transportată de un echipaj de ambulanță la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Municipal Suceava. Diagnosticul: traumatism cranio-cerebral ușor prin accident rutier, traumatism mână dreaptă și escoriație mână dreaptă.

Conducătoarea a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ (0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat).

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.