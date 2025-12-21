Accident rutier în comuna Stulpicani: Tânăr de 24 de ani, beat și fără permis, s-a răsturnat cu motociclul



Un tânăr de 24 de ani din comuna Stulpicani a fost implicat sâmbătă, 20 decembrie 2025, în jurul orei 18:30, într-un accident rutier pe DJ 177A, pe raza localității Stulpicani, pe direcția Frasin – Ostra.

Conducătorul unui motociclu, lipsit de experiență și neposesor de permis de conducere, a pierdut controlul vehiculului pe fondul consumului de alcool, s-a dezechilibrat și a căzut pe partea carosabilă, în partea dreaptă a direcției de deplasare.

În urma impactului, tânărul a suferit leziuni ușoare (autoaccidentare), fiind transportat inițial la Spitalul Orășenesc Gura Humorului, apoi la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava fiind diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral și cranio-facial.

Testat cu aparatul etilotest, conducătorul a prezentat o concentrație de 1,19 mg/l alcool pur în aerul expirat. La spital i-au fost prelevate probe biologice de sânge pentru determinarea alcoolemiei.

Verificările au confirmat că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă (autoaccidentare), conducere fără permis și conducere sub influența alcoolului.