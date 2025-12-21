Apel fals la 112 și scandal în Vatra Dornei: Bărbat beat amendat cu 5.500 lei după ce a acuzat poliția că i-a furat boxa audio cu care asculta muzică la maximum



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un bărbat din municipiul Vatra Dornei a fost sancționat cu amenzi totale de 5.500 lei după ce a tulburat liniștea publică și a făcut un apel fals la 112, acuzând poliția că i-a furat boxa audio cu care asculta muzică.

Incidentul a avut loc în noaptea de 20/21 decembrie 2025. În jurul orei 23:46, poliția a fost sesizată de un vecin că bărbatul asculta muzică la volum maxim și provoca gălăgie într-un bloc de pe strada Bârnărel.

Echipajul mixt poliție-jandarmi s-a deplasat la fața locului, constatând că bărbatul, aflat în stare avansată de ebrietate, împreună cu un prieten, tulbura liniștea locatarilor prin muzică tare și strigăte.

După somații, bărbatul a redus volumul și a fost sancționat cu 1.500 lei conform Legii 61/1991 pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

La scurt timp, bărbatul a apelat la 112, reclamând fals că „poliția i-a furat boxa”. Echipajul, aflat încă în zonă, a revenit și l-a găsit din nou cu muzica la maxim. Bărbatul a devenit agresiv, adresând injurii polițiștilor și refuzând somațiile, motiv pentru care a fost încătușat.

Prietenul său, de asemenea în stare de ebrietate, a intervenit și a împiedicat acțiunea poliției, fiind și el încătușat. Ambii au fost conduși la sediul poliției.

Bărbatul a recunoscut că a apelat fals la 112 din cauza enervării provocate de amendă, fiind sancționat suplimentar cu 4.000 lei conform OUG 34/2008.

Poliția Vatra Dornei reamintează că apelurile false la 112 sunt infracțiuni grave și atrag sancțiuni severe, blocând resursele destinate urgențelor reale.