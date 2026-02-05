Șoferiță beată urmărită și oprită de poliție pe DJ176 Argel


Polițiștii din cadrul Secției 14 Poliție Rurală Vama au efectuat, miercuri seara, 4 februarie 2026, în jurul orei 21:45,  activități de supraveghere și control al traficului rutier pe DJ176 Argel, în zona comunei Moldovița.

În timpul misiunii, un echipaj a semnalizat regulamentar oprirea unui autoturism marca Nissan care circula din sens opus. Conducătoarea auto nu s-a conformat, ci a mărit viteza, motiv pentru care polițiștii au inițiat urmărirea vehiculului pe o distanță de aproximativ 1 km.

După un viraj la dreapta pe o stradă neclasificată, urmărirea a continuat cu autospeciala de poliție, dar când drumul a devenit inaccesibil pentru autospecială, polițiștii au procedat la urmărirea pedestru, reușind oprirea vehiculului după aproximativ 500 de metri și identificarea conducătoarei auto.

În calitate de conducător auto a fost identificată o femeie de 40 de ani, din comuna Moldovița, sat Argel. Aceasta a prezentat documentele personale și ale autoturismului, care erau valabile.

Având în vedere că emana halenă alcoolică, conducătoarea a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 1,10 mg/l alcool pur în aerul expirat. Femeia a fost condusă la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc pentru recoltarea probelor biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei exacte.

Conducătoarea auto a fost de acord cu procedura de recoltare la interval de o oră.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.


