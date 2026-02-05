Microbuz în flăcări la ieșirea din Ciprian Porumbescu de la o defecțiune tehnică a autovehiculului



La data de 4 februarie 2026, în jurul orei 18:45, un microbuz a luat foc la ieșirea din localitatea Ciprian Porumbescu, pe DN 17.

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 9 Șcheia au fost sesizați prin 112 de către un conducător auto care se deplasa pe direcția Suceava – Gura Humorului. Acesta a observat fum ieșind de sub capota vehiculului și a oprit imediat pe DJ 178G, ridicând capota, moment în care a constatat că deja compartimentul motor era cuprins de flăcări.

Conducătorul auto a apelat imediat serviciul unic de urgență, solicitând intervenția pompierilor. La fața locului a ajuns o autospecială de stingere din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava – Detașamentul Bucovina, care a lichidat incendiul manifestat generalizat la întreg vehiculul.

În urma intervenției, nu au fost înregistrate victime omenești. Conducătorul autoturismului nu a suferit leziuni și nu a necesitat îngrijiri medicale. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Vehiculul avea asigurare RCA și ITP valabile.

Specialiștii ISU Suceava au stabilit că sursa probabilă de aprindere a fost efectul termic produs de motorul cu turbină, iar împrejurarea determinantă a fost o defecțiune tehnică a vehiculului. Incendiul a afectat aproximativ 80% din suprafața microbuzului, în special compartimentul motor și cel al pasagerilor.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „distrugere din culpă”.