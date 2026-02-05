Autoutilitară indisponibilizată după depistarea unui transport de lemn fără aviz de însoțire



Polițiștii Secției 11 Poliție Rurală Pojorâta s-au sesizat din oficiu, miercuri, în urma constatării efectuate cu o zi înainte cu privire la săvârșirea unor infracțiuni silvice, după ce a fost indisponibilizat material lemnos încărcat pe o autoutilitară marca MAN, care circula cu aviz de însoțire pentru 7,03 mc lemn rotund rășinoase.

În dosarul penal deschis, polițiștii au demarat activități investigative, inclusiv controale în teren împreună cu reprezentanții Gărzii Forestiere Suceava, verificarea camerelor de supraveghere și ridicarea de imagini relevante, precum și inventarierea materialului lemnos de către Ocolul Silvic Pojorâta.

Cu ocazia inventarierii, s-a stabilit că autoutilitara transporta de fapt 8,31 mc lemn rotund rășinoase, cu 1,28 mc peste cantitatea înscrisă în avizul de însoțire. În colaborare cu Garda Forestieră Suceava, polițiștii au efectuat un control de specialitate la sediul firmei din comuna Moldova-Sulița.

Ca urmare, cantitatea de 8,31 mc lemn rotund rășinoase, evaluată la 3.681 lei, a fost indisponibilizată și predată în custodie unui reprezentant al Ocolului Silvic Pojorâta, fiind depozitată la Atelierul de Producție Sadova.

Autoutilitara marca MAN, în valoare estimată de aproximativ 65.000 lei, împreună cu cheia de contact și certificatul de înmatriculare, a fost ridicată, indisponibilizată și predată în custodie depozitului special amenajat al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.

În cauză s-a întocmit dosar penal pentru infracțiunile de „transportul materialelor lemnoase fără aviz de însoțire sau fără proveniență legală, dacă volumul este cuprins între 5,01 și 10,00 mc” (art. 151 alin. (2) lit. a) din Legea 331/2024 – Noul Cod Silvic) și „modificarea sau ștergerea de date informatice în sistemul integrat pentru păduri, rezultând date necorespunzătoare adevărului” (art. 149 alin. (1) din Legea 331/2024 – Noul Cod Silvic).