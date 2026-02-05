Creștere alarmantă a mortalității infantile în România: Suceava, printre județele cu cele mai mari rate – 10,7 decese la mia de născuți vii, atenționează Salvați Copiii



Rata mortalității infantile în România a înregistrat o creștere îngrijorătoare în 2024, ajungând la 6,6 decese la 1.000 de născuți vii, cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani, potrivit datelor definitive publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Comparativ, în 2023 rata era de 5,6 la mie, iar în 2016 se situa la 6,8.

La nivel național, județul Mureș înregistrează cea mai gravă situație, cu o rată de 13 decese la mia de născuți vii, de aproape patru ori mai mare decât cea din Municipiul București (3,3 la mie). Județul Suceava se află pe locul trei în topul negativ, cu o rată de 10,7 decese la mia de născuți vii, urmat de Ialomița (12,7) și Satu Mare (9,9). La polul opus, cele mai mici rate sunt în București (3,3), Olt (3,4), Ilfov (4,0), Tulcea (4,2) și Teleorman (4,6).

Organizația Salvați Copiii România atrage atenția că aceste diferențe majore între județe sunt determinate în mare parte de gradul de dotare al maternităților cu aparatură medicală performantă, de distanța până la unitățile medicale specializate și de accesul gravidelor și mamelor la servicii medicale de calitate. Dintre cele 952 de decese infantile înregistrate la nivel național în 2024, 220 au fost cauzate de boli ale aparatului respirator, 208 de anomalii cromozomiale și malformații congenitale, iar 33 de boli infecțioase și parazitare – cauze care, în multe situații, ar putea fi prevenite prin intervenție medicală promptă și dotare adecvată.

„Programul de combatere a mortalității infantile demarat de Salvați Copiii România acum 16 ani a devenit un mecanism esențial de sprijin pentru maternități, secții de terapie intensivă neonatală și secții de pediatrie din întreaga țară. În urma priorităților definite de medici, echipa Salvați Copiii mobilizează resurse, pentru a identifica cele mai rapide modalități de a dota unitățile medicale care au nevoie urgentă, vitală de aparatură medicală”, subliniază Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv al Organizației Salvați Copiii România.

Organizația marchează în acest an al 16-lea an al programului de combatere a mortalității infantile, lansând un apel pentru redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit către dotarea maternităților și secțiilor de neonatologie. În 2026, Salvați Copiii a primit solicitări de sprijin de la 35 de unități medicale din țară, care au nevoie urgentă de mese de resuscitare, incubatoare, pulsoximetre, lămpi de fototerapie și ventilatoare de suport respirator. Costurile estimate pentru aceste echipamente și modernizări depășesc 3 milioane de euro.

În perioada 2010–prezent, Organizația Salvați Copiii a dotat 135 de unități medicale din toate județele, inclusiv din Suceava, cu peste 2.100 de echipamente, investind mai mult de 18 milioane de euro și sprijinind tratamentul a peste 400.000 de copii. Recent, în 2025, a finalizat reabilitarea completă a mai multor secții vitale ale Maternității Polizu din București, cu o investiție de 3,6 milioane de euro.

Programul include și inițiative de monitorizare post-externare a nou-născuților cu risc și formare continuă a personalului medical în cinci maternități de nivel III, pentru a maximiza impactul dotărilor.

Pentru a susține aceste eforturi, Salvați Copiii România invită cetățenii să redirecționeze 3,5% din impozitul pe venit către dotarea maternităților și secțiilor de nou-născuți.