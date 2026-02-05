Accident rutier pe DJ209G, în localitatea Straja: Șoferiță rănită după ce a ajuns cu mașina în șanț



La data de 4 februarie 2026, în jurul orei 10:00, polițiștii din orașul Vicovu de Sus au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la producerea unui accident rutier soldat cu victime, pe DJ209G, pe raza localității Straja.

Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că o femeie din comuna Brodina conducea un autoturism marca Skoda, pe direcția Vicovu de Sus – Brodina.

Pe fondul vitezei excesive, conducătoarea auto a pierdut controlul direcției, a părăsit partea carosabilă și a intrat în șanțul din partea dreaptă a drumului. În urma impactului, autoturismul a fost avariat, iar femeia a suferit leziuni.

La locul accidentului au intervenit echipaje SMURD, Serviciul de Ambulanță Județean și pompieri. Victima a fost transportată la Spitalul Municipal Rădăuți, unde cadrele medicale au stabilit diagnosticul preliminar de „traumatism cranio-facial ușor fără pierderea cunoștinței”.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, faptă prevăzută și pedepsită de art. 196 alin. (2) din Codul Penal.