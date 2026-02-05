Accident rutier grav pe raza comunei Poieni-Solca: doi tineri răniți după ce șoferul fără permis a pierdut controlul mașinii



La data de 5 februarie 2026, în jurul orei 02:10, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier grav pe raza comunei Poieni-Solca.

Din cercetările efectuate la fața locului, s-a stabilit că un tânăr de 20 de ani din orașul Cajvana conducea un autoturism marca Volkswagen pe un drum local, având ca pasager pe locul din dreapta față un minor de 17 ani, tot din Cajvana.

În momentul în care a ajuns într-o curbă spre dreapta, în pantă, pe un segment cu limitare de viteză la 30 km/h, pe fondul vitezei excesive, conducătorul auto a pătruns pe sensul opus de circulație, a ieșit în afara părții carosabile și a acroșat cu partea din față a vehiculului capul de podeț care asigură accesul către strada Racova din comună.

În urma impactului, autoturismul s-a răsturnat pe partea carosabilă, pe strada Racova. Au rezultat avarii la vehicul, precum și la două indicatoare rutiere: unul de pe DN 2E care semnaliza „Sfârșitul limitării de 30 km/h” și unul de pe strada Racova care indica „Stop”.

Ca urmare a accidentului, conducătorul auto a suferit leziuni și a fost transportat la Spitalul Municipal Rădăuți, unde cadrele medicale au stabilit diagnosticul preliminar de „traumatism cranio-cerebral cu contuzie occipitală”. Pasagerul minor a fost preluat și transportat la Spitalul Județean Suceava, fiind diagnosticat cu „suspect fractură femur drept și traumatism cranio-cerebral”.

Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Ulterior, la spital, i-au fost recoltate probe biologice de sână în vederea stabilirii alcoolemiei.

Verificările în bazele de date ale Poliției Române au arătat că tânărul de 20 de ani nu deține permis de conducere valabil pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, autoturismul Volkswagen Polo avea inspecția tehnică periodică expirată și nu figura cu poliță RCA încheiată.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „vătămare corporală din culpă” și „conducere fără permis”.