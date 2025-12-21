Cetățeni din Broșteni acuză autoritățile de „PR politic” privind refacerea infrastructurii după inundații: Pericolul persistă!



Un grup de cetățeni din orașul Broșteni a transmis anonim presei o serie de fotografii și acuzații grave privind starea infrastructurii după inundațiile din vară, contrazicând declarațiile oficiale ale Prefecturii Suceava.

Pe 19 decembrie, în contextul evenimentului „Vine, vine Moș Crăciun!”, autoritățile județene au afirmat că „orașul a revenit la normalitate, infrastructura fiind refăcută” și a lăudat alocarea a 15 milioane de lei de la Guvern.

Cetățenii revoltați contestă aceste afirmații, furnizând imagini realizate duminică, 21 decembrie 2025, care arată:

Podul principal rămâne colmatat cu aluviuni, cu o deschidere de trecere redusă la aproximativ 1 metru, riscând refularea apei în gospodării la prima ploaie sau topire a zăpezii.

Versantul instabil, cu pământ care se surpă peste drum și case, fără consolidări reale.

Malurile râului rupte și neprotejate, fără diguri eficiente.

„Este inadmisibil să se facă PR politic cu cadouri pentru copii și să se raporteze ‘misiune îndeplinită’, în timp ce siguranța acelorași copii este pusă în pericol de o infrastructură lăsată de izbeliște. Unde sunt banii de decolmatare? Încă este nevoie să moară oameni?”, se întreabă cetățenii în mesajul transmis.

Autoritățile locale au anunțat anterior finalizarea lucrărilor de urgență, dar cetățenii susțin că problemele structurale persistă, punând în pericol siguranța comunității.