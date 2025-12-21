Un bărbat a murit într-un incendiu violent la o gospodărie din comuna Dumbrăveni



Un incendiu devastator a izbucnit duminică la o gospodărie din comuna Dumbrăveni, soldat cu decesul unui bărbat.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, pompierii militari, împreună cu lucrători ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Dumbrăveni, au intervenit cu trei autospeciale de stingere, una pentru descarcerare și două ambulanțe SMURD (EPA – Echipaj de prim-ajutor și TIM – Terapie intensivă mobilă).

La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau violent la o bucătărie de vară și la casa de locuit (construcții corp comun), pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați.

Pe timpul intervenției de stingere, pompierii au extras din interiorul anexei un bărbat cu arsuri grave și fără funcții vitale. Din nefericire, medicul echipajului SMURD TIM a declarat decesul acestuia.

Incendiul a fost localizat, iar pompierii lucrează pentru lichidarea ultimelor focare.

Cauza probabilă a izbucnirii flăcărilor a fost efectul termic, generat de coșul de fum amplasat necorespunzător față de materialele combustibile.