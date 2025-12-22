Cod Galben de ceață în nord-estul județului Suceava până la ora 9:00



Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un Cod Galben de ceață pentru zona de nord-est a județului Suceava, valabil luni, 22 decembrie 2025, de la ora 05:05 până la ora 09:00.

Avertizarea vizează local ceață persistentă, care va determina vizibilitate redusă sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri.

Zonele afectate includ municipiul Rădăuți și orașele Cajvana, Vicovu de Sus, Siret, precum și numeroase comune: Marginea, Arbore, Zvoriștea, Todirești, Vicovu de Jos, Frătăuții Noi, Dărmănești, Milișăuți, Frătăuții Vechi, Grănicești, Volovăț, Horodnic de Sus, Dornești, Cacica, Satu Mare, Bilca, Bălcăuți, Iaslovăț, Zamostea, Voitinel, Grămești, Calafindești, Solca, Gălănești, Botoșana, Horodnic de Jos, Sucevița, Mușenița, Comănești, Poieni-Solca, Șerbăuți și Burla.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu prudență, să reducă viteza, să mărească distanța față de vehiculele din față, să utilizeze luminile de ceață și să evite manevrele bruște.

Aceasta este o continuare a avertizărilor de ceață din județ din ultimele zile.