ANM a emis un nou Cod Galben de ceață pentru mai multe zone din județul Suceava

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un Cod Galben de ceață pentru județul Suceava, valabil luni, 22 decembrie 2025, de la ora 07:20 până la ora 09:00.

Avertizarea vizează local ceață persistentă, care determină vizibilitate redusă sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri, favorizând formarea ghețușului sau chiciurei pe carosabil, în funcție de condițiile locale.

Zonele afectate includ municipiile Suceava, Fălticeni și Vatra Dornei, orașul Dolhasca, precum și numeroase comune: Liteni, Salcea, Dumbrăveni, Cornu Luncii, Udești, Mălini, Șcheia, Verești, Preutești, Bosanci, Baia, Todirești, Forăști, Fântânele, Râșca, Boroaia, Ipotești, Vadu Moldovei, Rădășeni, Șaru Dornei, Dolhești, Moara, Horodniceni, Adâncata, Vulturești, Bogdănești, Mitocu Dragomirnei, Hânțești, Pătrăuți, Stroiești, Dorna Candrenilor, Pojorâta, Dorna-Arini, Pârteștii de Jos, Drăgoiești, Crucea, Iacobeni, Berchisesti, Bunești, Ilișești, Fântâna Mare, Poiana Stampei, Comănești, Hârtop, Ciprian Porumbescu, Bălăceana și Coșna.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu prudență, să reducă viteza, să mărească distanța față de vehiculele din față, să utilizeze luminile de ceață și să evite manevrele bruște.