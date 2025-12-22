Incendiu violent la o gospodărie din comuna Straja: Pompierii au intervenit cu șase autospeciale de stingere



Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de duminică spre luni, 22 decembrie 2025, la o gospodărie din comuna Straja, fiind anunțat la 112 în jurul orei 1:50.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, Garda de Intervenție Vicovu de Sus, împreună cu lucrători ai Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență din Straja, Brodina, Bilca și Voitinel, au intervenit cu șase autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor, ardeau generalizat o construcție anexă corp comun, care includea adăpostul de animale și depozitul de furaje. Cantitatea mare de materiale combustibile – lemn și plante furajere – a favorizat dezvoltarea rapidă a incendiului, punând în pericol întreaga gospodărie (casă și alte anexe), precum și locuințele învecinate.

Prin intervenția susținută a pompierilor, incendiul a fost localizat în limitele găsite, salvând restul construcțiilor amenințate și bunurile aferente.

Au ars aproximativ 80 de metri pătrați din anexa afectată. Din nefericire, 25 de păsări de curte au pierit în incendiu. Celelalte animale au fost evacuate de proprietari.

La această oră, pompierii militari și civili continuă să lucreze pentru îndepărtarea efectelor negative și stingerea eventualelor focare ascunse.

Cauza probabilă a incendiului este în curs de stabilire.