Avertizare cod galben de ceață și polei în zona joasă a județului Suceava – vizibilitate redusă și risc de ghețuș până la miezul nopții

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un mesaj de avertizare cod galben de ceață persistentă, valabil în perioada 5 februarie 2026, ora 21:00 – 6 februarie 2026, ora 00:00, care afectează zona joasă a județului Suceava.

Fenomenul vizează localitățile: Suceava, Fălticeni, Rădăuți, Cajvana, Vicovu de Sus, Dolhasca, Siret, Liteni, Marginea, Salcea, Dumbrăveni, Cornu Luncii, Udești, Arbore, Mălini, Șcheia, Verești, Preutești, Bosanci, Baia, Zvoriștea, Todirești, Vicovu de Jos, Păltinoasa, Frătăuții Noi, Dărmănești, Forăști, Milișăuți, Frătăuții Vechi, Fântânele, Grănicești, Râșca, Boroaia, Ipotești, Vadu Moldovei, Volovăț, Rădășeni, Horodnic de Sus, Dornești, Cacica, Dolhești, Moara, Horodniceni, Satu Mare, Adâncata, Vulturești, Bogdănești, Bilca, Mitocu Dragomirnei, Hânțești, Pătrăuți, Stroiești, Bălcăuți, Iaslovăț, Zamostea, Siminicea, Voitinel, Grămești, Pârteștii de Jos, Calafindești, Drăgoiești, Drăgușeni, Gălănești, Botoșana, Horodnic de Jos, Berchișești, Bunești, Ilișești, Fântâna Mare, Mușenița, Comănești, Hârtop, Poieni-Solca, Șerbăuți, Ciprian Porumbescu, Burla, Bălăceana.

Se vor semnala local ceață ce determină vizibilitate redusă, sub 200 m și izolat sub 50 m, însoțită de burniță. Aceste condiții vor favoriza, în funcție de temperaturile negative și umiditatea ridicată, formarea poleiului sau ghețușului pe drumuri, trotuare, poduri și viaducte.