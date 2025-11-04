Suceava se pregătește pentru sărbătorile de iarnă: Primarul Vasile Rîmbu propune un buget de 500.000 de lei pentru Crăciun și Revelion 2025-2026



Municipiul Suceava se pregătește să organizeze sărbătorile de iarnă, printr-un proiect propus de primarul Vasile Rîmbu.

Potrivit proiectului de hotărâre ce va fi supus dezbaterii în ședința extraordinară de miercuri, 5 noiembrie, în perioada 27 noiembrie 2025 – 15 ianuarie 2026, Piața 22 Decembrie din centrul orașului va găzdui o serie de spectacole cultural-artistice și concerte dedicate Crăciunului și trecerii în noul an, menite să aducă bucurie cetățenilor și turiștilor, să consolideze identitatea locală și să promoveze Suceava ca destinație culturală și turistică de excepție.

Programul propus include concerte cu artiști locali și naționali, spectacole de lumini cu lasere, drone și proiecții, precum și festivaluri care vor reflecta bogăția tradițiilor bucovinene.

În noaptea de Revelion, Suceava va fi gazda unei celebrări speciale, cu concerte, spectacole susținute de grupuri de colindători din școlile și instituțiile de cultură locale, creând un spațiu de socializare și distracție pentru toți participanții.

Aceste evenimente vor transforma orașul într-o destinație dinamică și primitoare, atractivă pentru vizitatori din țară și străinătate.

Pentru implementarea proiectului, primarul Vasile Rîmbu a estimat un buget de 500.000 lei (fără TVA). Proiectul, susținut și de viceprimarul Ioan-Dan Cușnir, a fost propus spre dezbatere și aprobare, subliniind angajamentul administrației locale de a oferi cetățenilor oportunități de petrecere a timpului liber în spiritul unității și al valorificării moștenirii culturale a Sucevei.