Primăria Suceava anunță că se finalizează o nouă parcare de reședință pe strada Oituz

Primăria Suceava anunță finalizarea unei noi parcări de reședință pe strada Oituz, în fața blocului A10.

Potrivit anunțului, marți se toarnă asfaltul, trotuarele sunt gata, iar în curând vor fi marcate 36 de noi locuri de parcare.

„Continuăm să lucrăm pentru a asigura suficiente locuri de parcare în toate cartierele orașului. Lupta este uneori cu cei puțini care încearcă să întârzie procesul de regenerare urbană și care refuză să înțeleagă că interesul celor mulți este mai important pentru noi”, transmit reprezentanții primăriei.

Autoritățile le cer cetățenilor răbdare și încredere, promițând că vor ajunge în toate zonele unde este nevoie de astfel de investiții.

Primăria mulțumește locuitorilor de pe strada Oituz și din zonele adiacente pentru înțelegere și speră ca, în câteva zile, aceștia să se bucure de un cartier mai frumos și mai funcțional și să poată spune„Da, a meritat așteptarea!”