Gheorghe Șoldan, după întâlnirea cu ambasadorul Republicii Coreea la sediul CJ Suceava: Investițiile străine sunt o prioritate pentru dezvoltarea județului Suceava



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina





Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a primit marți vizita ambasadorului Republicii Coreea în România, Kap-soo Rim, într-o întâlnire menită să consolideze relațiile economice, culturale și educaționale dintre județul Suceava și Coreea de Sud.

Din delegația sud-coreeană au făcut parte Moon Bae Jeong, secretar al Ambasadei Coreene la București, Jeonghyuk Yoon, director KOTRA – Korea Business Center, Heesun Park, cercetătoare în cadrul Ambasadei, și Dumitru Mihalescul, consul onorific al Republicii Coreea la Rădăuți.

Alături de rectorul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, reprezentanți ai administrației județene și ai Camerei de Comerț și Industrie Suceava, discuțiile s-au axat pe oportunitățile de dezvoltare ale județului și colaborarea cu mediul de afaceri coreean.

În cadrul întâlnirii au fost prezentate proiecte majore de infrastructură, precum extinderea Aeroportului Internațional „Ștefan cel Mare”, construcția Autostrăzii A7 până la Siret, modernizarea drumurilor județene și înființarea de parcuri industriale, care vor spori atractivitatea economică a regiunii.

Un punct important al discuțiilor a fost colaborarea academică dintre Universitatea „Ștefan cel Mare” și instituții din Coreea de Sud, precum și interesul studenților suceveni pentru cultura și limba coreeană.

Ambasadorul Kap-soo Rim a apreciat aceste inițiative și a promis sprijinul Ambasadei pentru proiecte educaționale comune.

În cadrul întâlnirii, s-a agreat inițierea demersurilor pentru o înfrățire între județul Suceava și o regiune din Coreea de Sud, în vederea consolidării relațiilor bilaterale.

Partenerii coreeni și-au exprimat interesul pentru potențialul de dezvoltare al județului, în domenii precum infrastructura, energia, inovarea, securitatea, educația și cultura.

„Coreea de Sud este un stat cu un potențial uriaș în domeniul investițiilor, interesat de colaborări în infrastructură, energie și inovare, dar și de parteneriate în domenii precum securitatea, educația și cultura. Sunt convins că, în următorii ani, odată cu realizarea marilor proiecte de dezvoltare, Suceava va deveni tot mai atractivă pentru investitorii străini și va continua să crească într-un ritm accelerat. Județul nostru are de recuperat decalajele față de alte regiuni ale țării, iar atragerea investițiilor străine, care, să fim sinceri, au ocolit mult timp Suceava, este o prioritate reală a mea și a echipei mele”, a declarat Gheorghe Șoldan.