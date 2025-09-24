Spitalul Județean Suceava inaugurează un nou laborator de endoscopie digestivă pediatrică



Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava a finalizat lucrările de amenajare a unui nou laborator de endoscopie digestivă superioară în cadrul Ambulatoriului de Pediatrie, a anunțat managerul instituției, dr. Ionuț Mircea Jurchiș Irimie.



Noul laborator va facilita diagnosticarea precisă a unor afecțiuni precum esofagita, gastroduodenita, vărsăturile cronice, durerea abdominală recurentă sau sindroamele de malabsorbție.

Serviciile vor fi disponibile în regim de programare pentru pacienții pediatrici cu simptomatologie digestivă cronică din județul Suceava și din întreaga țară, începând cu luna noiembrie.



„Acest proiect reprezintă un pas important pentru sănătatea copiilor din regiune, care vor beneficia de investigații moderne și sigure, aproape de casă”, a declarat dr. Jurchiș Irimie.

Inițiativa a fost realizată datorită colaborării strânse dintre Conf. Dr. Elena Tătăranu, medic șef al Secției de Pediatrie, și Prof. Univ. Dr. Smaranda Diaconescu, specialist de renume în gastroenterologie pediatrică.

Pe viitor, spitalul își propune să formeze o echipă capabilă să gestioneze și urgențe endoscopice.

Totodată, conducerea este în negocieri avansate pentru cooptarea unui medic endocrinolog cu competențe în patologia pediatrică, ceea ce va extinde gama de afecțiuni tratate în cadrul unității medicale.