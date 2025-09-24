Bucovina Skandenberg, pe podium la Campionatul Mondial de Skandenberg 2025



Între 11 și 23 septembrie 2025, stațiunea Albena din Bulgaria a găzduit cea de-a 46-a ediție a Campionatului Mondial de Skandenberg, considerată cea mai puternică competiție de până acum, cu peste 1.700 de sportivi din 57 de țări.

România a fost reprezentată de o delegație numeroasă, iar Clubul Sportiv Bucovina Skandenberg a confirmat valoarea „școlii bucovinene”, obținând toate medaliile masculine ale țării la categoriile de tineret și seniori.

Sportivii clubului au adus României patru medalii de bronz, demonstrând determinare, forță și spirit de echipă în fața celor mai puternici adversari din lume.

Rezultate seniori:

Ștefan Carcea – medalie de bronz, categoria 70 kg, brațul stâng

Andrei Chipreanov – medalie de bronz, categoria 110 kg, brațul drept

Rezultate tineret:

Bogdan Tarnovietchi – medalie de bronz, categoria 110 kg, brațul drept

Cosmin Lupu – medalie de bronz, categoria +110 kg, brațul drept

„Am demonstrat încă o dată că munca, sacrificiul și unitatea echipei dau roade. Suntem mândri de sportivii noștri și de faptul că România a urcat pe podium la Campionatul Mondial,” a declarat Andrei Chipreanov, președintele Clubului Sportiv Bucovina Skandenberg.

Performanța lotului bucovinean a fost posibilă datorită susținerii necondiționate a sponsorilor Sergiu Spița, Tudor și Ion, cărora clubul le adresează mulțumiri speciale pentru asigurarea condițiilor necesare succesului.