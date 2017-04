EGGER și Crucea Roșie învață peste 11.000 de elevi să ofere primul ajutor!

Roşie Suceava și Fundația EGGER au finalizat prima etapă a proiectului „Primul

ajutor salvează vieți” prin care au instruit aproape 1.250 de elevi (clasele I – XII) și profesori din zona Rădăuţi-Dorneşti-Satu Mare în acordarea primului ajutor premedical și au învățat cum pot salva o viață până la sosirea serviciilor de urgență.

În doar 5 luni, au fost instruiți câte 6 elevi din fiecare din cele 193 de clase I – XII. Suplimentar, s-au distribuit 372 manuale de prim ajutor şi fiecare instituție a primit cel puțin 1 geantă de prim ajutor. Acum, proiectul se extinde la nivel de județ mulțumită sprijinului acordat de către Fundația EGGER. Elevi din județul Suceava vor fi instruiți în acordarea primului ajutor premedical, ceea ce reprezintă o premieră în România. Conform estimării, s-a calculat câte un număr mediu de aproximativ 75 de elevi pentru fiecare școală, mai exact câte 5 elevi din fiecare clasă.

Proiectul „Primul ajutor salvează vieți” a depășit așteptările inițiale și s-a bucurat de o popularitate deosebită în rândul elevilor, dar mai ales a profesorilor. În doar câteva luni, voluntarii Crucii Roșii Suceava au instruit câte 6 elevi din fiecare clasă (193 de clase) în acordarea primului ajutor. Au fost distribuite 372 de manuale de prim ajutor și 13 truse de prim ajutor utilate, în toate școlile și liceele din Rădăuți, Satu Mare și Dornești.

„La sesiunile de pregătire pe tema acordării primului-ajutor premedical au participat peste 1.250 de persoane din cele 10 unităţi de învăţământ beneficiare. Acum, vom dezvolta proiectul în tot județul Suceava, datorită sprijinului oferit de către EGGER ”, declară Corneliu Dediu, Director Crucea Roșie Română, filiala Suceava.

Elevii și profesorii care au participat la sesiuni au primit informații teoretice şi practice legate de abordarea unei situaţii de urgenţă şi acordarea primului ajutor:

Principiile de bază în acordarea primului ajutor: asigurarea zonei, evaluarea unei victime,apelarea serviciilor de urgenţă;

Primul ajutor în caz de leşin şi poziţia lateral-stabilă;

Resuscitare prin masaj-cardiac şi respiraţie artificială;

Primul ajutor în cazul arsurilor, hemoragiilor şi fracturilor;

Tehnici de bandajare a plăgilor;

Epilepsia, crizele convulsive şi răni provocate de muşcături/înţepături;

În secţiunea practică a sesiunilor de instruire s-au utilizat manechine, mulaje şi produse de unică folosinţă (bandaje, substanţe dezinfectante, comprese, mănuşi). La sesiunile de training pentru cadrele didactice au fost invitați câte 4 profesori din fiecare unitate de învăţământ, iar la finalul acestora s-au predat trusele de prim-ajutor achiziționate în cadrul proiectului: 1 trusă pentru fiecare școală gimnazială și 2 truse pentru fiecare liceu.

Premieră în România: EGGER și Crucea Roșie vor oferi cursuri de prim ajutor pentru 11.250 de elevi și 450 de cadre didactice din școlile și liceele județului

Suceava EGGER și Crucea Roșie vor dezvolta acest proiect astfel încât în următorii ani, să fie instruiți elevi și profesori din toate școlile și liceele. A doua etapă a proiectului “Primul ajutor salvează vieți”, se va desfășura în zona rurală a județului Suceava pe o perioadă de 2 ani și se va adresa unui nr de 11.200 de elevi si 450 cadre didactice. Proiectul urmează să se deruleze în aproximativ 150 de școli gimnaziale și 10 licee tehnologice. Proiectul va avea o durata de 24 luni și începe în primăvara anului 2017 și se va încheia pe 31 iulie 2019.

Ioan Banciu, Președinte Fundația EGGER consideră că „Primul ajutor premedical acordat la momentul potrivit poate salva numeroase vieți. Este foarte important să ne învățăm copii și tinerii să își ajute aproapele și să le salveze viața. Suntem bucuroși că putem susține dezvoltarea acestui proiect în tot județul și din informațiile noastre acesta este un proiect unicat în România, având în vedere că va fi implementat în fiecare clasă din fiecare unitate de învățământ public”.

La finalul sesiunilor de instruire, fiecare școală va primi câte 10 manuale și 1 geantă de prim ajutor.

EGGER asigură finanțarea adecvată iar partenerul proiectului, Crucea Roșie Suceava, este responsabilă pentru implementarea cursurilor de prim ajutor dedicate elevilor și profesorilor.

Ce spun beneficiarii

“Elevii au învățat cum să acorde prim ajutor persoanelor care au nevoie de sprijin fie pe stradă, într-un supermarket, la școală sau rudelor.(…) Acest curs a fost foarte important atât pe cale profesională cât și pe cale personală, pentru că ne–a arătat cum să ne putem stăpâni pe noi înșine și apoi să reușim să acordăm primul ajutor”. Marcel Colibaba – Director Școala Gimnazială „Gheorghe Popadiuc” Rădăuţi

“Proiectul coordonat de Crucea Rosie în parteneriat cu EGGER a fost de un real folos, atât în plan strict personal (am aflat tehnici de acordare a primului ajutor pe care le putem folosi la nevoie in familie, cu cei apropiați noua, cunoscuți, vecini etc în vacanțe/concedii) cât și profesional, ca dascăli.(…) Cursul nu a avut doar un caracter informativ ci și unul profund aplicativ, iar la final am fost evaluați printr- un scurt chestionar, ceea ce a făcut acest curs să fie cu adevărat educativ. Consider ca orice instituție ar trebui să beneficieze de asemenea proiecte, deoarece primul ajutor, acordat la nevoie, poate salva vieti!”, Prof. Florentina Hîj – Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” Rădăuţi

“Ne-a plăcut activitatea pentru că explicațiile au fost clare şi uşor de înţeles, pentru că ceea ce am învăţat ar putea să ne ajute cândva să salvăm vieţi. De acum vom şti cum să reacţionăm atunci când cineva se loveşte. Credem că ar fi util pentru toţi elevii acest curs. A fost o experienţă interesantă şi chiar ne va ajuta în viaţă. Cel mai important a fost că ne-a arătat exact cum se face, nu doar ne-a vorbit despre diversele situaţii” – elevi Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuţi

„Materialele furnizate prin acest proiect sunt foarte utile atât în acordarea primului ajutor în situații de risc în școală, cât și pentru pregătirea elevilor în vederea participării la concursul național Sanitarii pricepuți. Adulții participanți la activitatea de formare și-au îmbogățit cunoștințele teoretice, dar mai ales practice în vederea acordării primului ajutor, cunoștințe și practici necesare în viața de zi cu zi atât în familie cât și la locul de muncă.” – reprezentanţi Şcoala Satu Mare

Ce spun trainerii

“În cadrul proiectului s-au realizat activități cu caracter educațional în domeniul acordării primului ajutor premedical cu scopul de a deveni atât profesorii dar și elevii mai responsabili și siguri în abordarea situațiilor ce implică intervenția rapidă în situații speciale. (…) Oamenii pe care îi întâlnim sunt esențiali în cadrul acestor cursuri de prim ajutor; iar pe mine personal, ca voluntar, mă motivează sentimentul cu care rămân în urma lucrului bine făcut alături de echipa si de cei care sprijină realizarea/finanțarea unor astfel de proiecte.” – Sanda Dediu – Trainer Prim-Ajutor

Fundația EGGER

EGGER identifică necesitățile reale ale comunităților locale și implementează proiecte durabile pentru grupurile țintă. Echipa Fundației EGGER este alcătuită dintr-un Consiliu Director, un Consiliu Consultativ (membri onorifici), un Secretar și Voluntari. Membrii Consiliului Consultativ: Prof. Univ. Dr. Ing. Adrian Graur, Luca Ciubotaru, Corneliu Dediu și Corneliu Cîrdeiu.

Prin proiectele implementate de către Fundația EGGER se oferă echipamente moderne pentru laboratoarele de fizică a 5 licee din județul Suceava (inițiator Adrian Graur); 1.250 de elevi (clasele I – XII) din Radauti – Dornesti – Satu Mare au participat la un curs de acordare a primului ajutor (inițiator Corneliu Dediu); mobilier școlar pentru 600 de elevi ce vor învăța în noua clădire ce aparține Colegiului Tehnic din Rădăuți.

Activitățile și proiectele fundației sun prezentate în mod transparent și online, la adresa: www.fundatiaegger.ro.

