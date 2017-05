Campanie umanitară pentru George Gal: Ar putea rămâne într-o altă lume dacă nu face tratament cu celule stem

Ma numesc Gal Felicia, domiciliata in comuna Halmaj, judetul Salaj, si am un copil in varsta de 14 ani, diagnosticat cu autism. Problemele de sanatate au aparut dupa vaccinul de un an, la inceput au fost convulsii, apoi treptat s-a observat un regres in vorbire si agitatie in comportament.

La varsta de 3 ani, a fost diagnosticat cu autism si ADHD, apoi s-a adaugat si retardul mintal. Locuim in casa tatalui meu in varsta de 82 de ani pentru ca la 6 saptamani dupa ce am nascut am avut un accident casnic in urma caruia m-a ales cu arsuri de gradul 3 si 4 pe aproximativ 50 % din suprafata corpului.

In urma acestui accident am ramas cu sechele la membrele superioare ( la membrul drept mai grav) si pentru ca sotul n-a vrut sa se implice in intretinerea mea si a baietelului nostru am fost nevoita sa ma intorc impreuna cu copilul in casa parinteasca. Veniturile noastre sunt foarte mici, tatal meu are pensie de 560 lei, eu am pensie de 370 lei si indemnizatie de handicap grad 2 de 270 lei, iar George, baiatul meu, indemnizatie de handicap de 960 lei, alocatie de stat de 200 lei si cea de sustinere de 100 lei.

Din acesti bani nu pot face foarte multe pentru George pentru ca terapia de recuperare este foarte scumpa si pentru el destul de dificila, dar am aflat ca implantul cu celule stem ar putea sa-l ajute mai bine si indraznesc sa sper ca poate fi o solutie mai buna pentru boala lui George.

Am primit acceptul spitalului din China si factura proforma, dar costul tratamentului depaseste puterea noastra financiara din acest motiv fac apel la oamenii cu suflet bun care vor sa ne ajute sa adunam aceasta suma imensa pentru noi. Pentru 7 implanturi cu celule stem trebuie sa platim 30.800 $ suma pe care nu am putea s-o adunam nici in 100 de ani.

Ma rog la Dumnezeu sa ne ajute prin oamenii care citesc aceste randuri despre noi, ma rog sa putem aduna aceasta suma imensa la care ar trebui sa adaugam si costul drumului si al hranei pentru perioada in care vom fi la tratament, suma totala de care am avea nevoie este de aproximatie 43.500 $.

Multumim frumos si multa sanatate !

……Aceasta este poveste lui George Gal , un copil care are nevoie de ajutorul tuturor, autoritati sau oameni de rand, oricine i poate ajuta sa ajunga un adolescent normal si un tanar cu un viitor minunat, asta daca vreti sa-i intindeti o mana de ajutor.

George striga cu disperare, atat cat poate, cere ajutorul vostru, al celor care cititi aceste randuri. De voi si de Dumnezeu depinde soarta lui.

Puteti sa-l ajutati prin intermediul nostu pe platforma de donatii sau sa donati direct in contul asciatiei noastre.

Puteti dona aici :

Cont bancar : RO57BRDE140SV60497581400

Sucursala Bancara : BRD Constanta ( Sucursala Piata Ovidiu )

Cod Swift : BRDEROBU

Website : www.salveazaunsuflet.ro

Persoană de contact

Ion Niculae Alexandru

Președinte

Asociația Salvează un Suflet de Înger

0760040951