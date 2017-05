Șase copii olimpici, care fac parte din Grupul de Cateheză al Bisericii „Sfântul Dumitru” din Suceava, au primit în dar un pelerinaj în Ucraina

Șase copii olimpici suceveni au primit în dar din partea Asociației Culturale „Sfântul Mitropolit Dosoftei” un pelerinaj în Ucraina. Timp de trei zile, cei șase copii silitori și credincioși au vizitat Mănăstirea Poceaev și capitala Ucrainei, Kiev, cu impunătoarele ei mănăstiri și biserici.

Copiii fac parte din Grupul de Cateheză al Bisericii „Sfântul Dumitru” din Suceava. Cathezele se țin la biserică, pe toată perioada școlii, din septembrie până în iunie, în fiecare sâmbătă, de la orele 15.

Coordonați de părintele Justinian Cojocar, care e profesor pentru cei mai mulți dintre ei la Colegiul Național „Petru Rareș”, copiii de la cateheză au deprins lucrurile sănătoase folositoare în viață și au învățat că fără ajutorul Bunului Dumnezeu, reușita nu va fi niciodată aceea așteptată și râvnită.

Dumnezeu pe toate le rânduiește în viață și le așează spre folosul nostru, la timpul potrivit. Copiii se ostenesc și cântă la strană duminica la Sfânta Liturghie. De la multe școli din oraș vin copiii la cateheză și se simt bine stând lângă icoana Maicii Domnului Pantanassa, ascultând învățăturile părintelui.

Acest pelerinaj a fost un imbold de a cunoaște această zonă a Ortodoxiei, unde credința este mare. Mulți oameni au cunoscut și mulți vor cunoaște de acum încolo aceste locuri binecuvântate, în pelerinajele organizate de părintele Justinian Cojocar, un bun cunoscător al Ucrainei.

S-au vizitat două dintre cele mai importante mănăstiri din Lumea Ortodoxă: Poceaev și Lavra Peșterilor.

La Poceaev copiii s-au rugat la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului și au cinstit locul în piatră unde a rămas talpa Născătoarei de Dumnezeu. De asemenea, au intrat în Peștera Sfântului Iov și au cinstit Moaștele Sfinților Iov și Amfilohie de la Poceaev.

La Lavra Peșterilor, în Kiev, mari emoții s-au simțit de către toți la coborârea în grotele Sfinților Antonie și Teodosie. Peste 100 de Sfinte Moaște sunt în grote, unii sfinți fiind și acum zăvorâți, putându-se vedea printr-un gemuleț văgăuna unde se află Sfintele Moaște.

Mănăstirile Sfânta Sofia și Sfântul Arhanghel Mihail au fost cunoscute de micii pelerini. După vizitarea Muzeului militar în aer liber, aflat pe o colină pe malul Niprului și după plimbarea prin centrul Kievului, în Piața Maidan, pe lângă Stadionul Olimpic, a venit rândul Mănăstirii Florovski pentru a fi vizitată.

Într-o splendidă Grădină Botanică copiii au descoperit Mănăstirea Sfântul Iona, unde se află grota cu Moaștele Sale. Așezată într-un loc mirific, Mănăstirea Teofania a călăuzit pe copii către trei izvorașe cu apă bună de băut, două dintre izvorașe fiind ale Maicii Domnului și ale Sfântului Pantelimon.

La Mănăstirea Vedenski, copiii au văzut minunea cu icoana Maicii Domnului. S-au rugat cu evlavie la icoana care s-a pictat singură și au coborât încet în grota unde era amenjat un paraclis și unde se aflau Moaștele Sfintei Dimitria.

Catedrala Patriarhală din Kiev a fost ultimul lăcaș sfânt din itinerariu. Sfinții Varvara și Macarie, ale căror Sfinte Moaște se află la Patriarhie, au primit rugăciunile copiilor.

Lucrul cel mai important a fost rugăciunea. Copiii s-au rugat și dragostea pentru rugăciune este un dar pe care Dumnezeu ți-l dă dacă începi să te rogi și stărui în rugăciune. Rânduiala e simplă și dacă suntem perseverenți în a o ține bine, atunci și Harul lui Dumnezeu lucrează și te minuneză de roade.

Iată câteva din impresiile acestor minunați copii!

Adrian Petraș, medaliat cu bronz la olimpiada națională de Fizică, a obținut anul acesta locul I la olimpiada națională de Religie. Iată impresiile lui:

„Excursia a fost cu totul deosebită și asta pentru că s-au întâlnit dăruirea părintelui profesor, entuziasmul nostru și grija Bunului Dumnezeu. Am descoperit imaginea religiei pe teritoriul Ucrainei, înfruptandu-ne din măreția și strălucirea bisericilor impunătoare și câștigând o liniște sfântă petrecând câteva clipe la principalele complexe monahale.

Punctul culminant a fost călcarea pe urmele cuvioșilor Antonie și Teodosie, întemeietorii Lavrei Pecerska. Peșterile, “cerul din adâncuri” ne-au dat prilejul să ne odihnim în rugăciune mintea. Ne-am împărtășit din harul ce se revarsă prin cuvioșii Lavrei care au îmbogățit cetele sfinților, închinându-ne Moaștelor la lumina caldă a candelelor. Am îmbinat totul cu recreerea prin plimbările pe străzile Kievului și prin contemplarea imaginii Niprului ce șerpuiește capitala, oglindind turlele poleite ale Bisericii din complexul monahal Lavra Pecerska.”

Teodor Marcan, olimpic la Istorie și Religie, a obținut anul acesta locul 3 la olimpiada de Geografie, etapa județeană. A fost impresionat și el de pelerinaj:

„Am avut parte de o călătorie fantastică! Excursia condusă de părintele Justinian a reprezentat atat un prilej de rugaciune, cât si unul de relaxare și descoperire de noi locuri ți valori. Ne-am rugat în unele din cele mai impozante biserici din lume precum Poceaev, unde s-au nevoit mari pustnici ca Sfinții Iov și Amfilohie și Lavra Pecerska așezământ monahal întemeiat de Sfântul Antonie și Sfântul Teodosie.

Totodată, atmosfera din excursie a fost mai degajată, fiind dominată mereu de un sentiment de pace și bucurie că am ajuns în aceste locuri binecuvântate de Dumnezeu și ne-am rugat în aceleași grote în care acum multe secole viețuiau sfinți. Pe lângă lăcașurile de cult am vizitat muzeul militar în aer liber din Kiev, un muzeu dedicat războiului care din păcate macină acest popor. Am trăit o experiență inedită, de aceea îi mulțumesc părintelui Justinian Cojocar pentru efortul depus în a ne asigura acest pelerinaj si nădăjduiesc că ne va călăuzi și prin alte locuri”.

Emilian Marcan, un mic iconar a obținut premiul II la olimpiada meșteșugurilor populare (icoane pe lemn) și un merituos loc I cu echipa la campionatul național de minihandbal 2016. Zice și el așa:

„În acest pelerinaj am descoperit foarte multe locuri frumoase, cu o deosebită încărcătură spirituală, calatoria fiind plină de peripeții. M-au impresionat cele două așezăminte binecuvântate de Maica Domnului: Mănăstirea Poceaev și Lavra Peșterilor.

Aici m-au emoționat clopotnițele, bisericile de la suprafață și cele subterane, precum și cele două peșteri, unde am descoperit comoara din adâncuri, un loc în care m-am simțit cu adevărat mai aproape de Dumnezeu. Totodată m-au fascinat orașul Kiev și muzeul militar în aer liber de aici. Mi-a plăcut deosebit de mult călătoria și îi mulțumesc foarte mult părintelui Justinian pentru că m-a luat și pe mine. Mă întreb dacă acești rugători s-au nevoit să aducă cerul pe pământ cum este în cer la Bunul Dumnezeu!”

Andrei Coțofrei cu o multitudine de premii II și III și mențiuni la olimpiadele de Matematică, Fizică și Germană a fost și el încântat: „Imediat mi-au sărit în ochi cupolele aurite cc urmau să impodobeasca fiecare biserică, mănăstire sau schit vizitate. Mai apoi am fos surprins plăcut de sunetul clopotelor.

Grandoarea s-a păstrat și în interior, unde ornamentele de aur erau nelipsite. Vizitarea celor două ansambluri de tunele de la Lavra Peșterilor m-a uimit prin numărul de sfinți adunați acolo și m-a făcut să înțeleg adevărata natură a poporului ucrainean”.

Alexandru Holovenciuc a avut parte de bucuria pelerinajului, petrecând trei zile frumoase din vacanță în Ucraina. Stelian Maftei, pasionat de fotografie, cu rezultate frumoase la școală a povestit:

„Anul acesta la cateheză am avut marea plăcere de a ne bucura de o excursie binemeritată în Ucraina. Excursia a fost de trei zile pe teritoriul Ucrainei , timp în care ne-am distrat , rugat și ne-am simțit bine. În acest timp am fost alături de părintele Justinian Cojocar și alți 5 copii care îmi sunt de asemenea și foarte buni prieteni. Când am ajuns acasă am rămas cu una dintre cele mai frumoase experiențe din viața mea”.

Asociația Culturală „Sfântul Mitropolit Dosoftei” a dăruit pelerinajul acestor minunați copii. Părintele Justinian Cojocar nu ar fi reușit acest lucru fără sprijinul unor oameni inimoși, cărora Dumnezeu le-a dat gândul bun de a fi părtați la bucuria copiilor: Domnul Director Dumitru Popescu de la SC Suct Suceava, Domnul Director Radu Constantin Daniel de la SC Mopan Suceava, Domnul Director Vasile Florea de la Florconstruct și Domnul Gavriil de la Pensiunea Coliba Haiducilor.

Asociația Culturală „Sfântul Mitropolit Dosoftei”