Caffe Festival Ibis – EUROPAfest: Festival de jazz after-hours, 12 – 19 mai

În perioada 12-19 mai fă-ţi timp pentru tine şi relaxează-te la EUROPAfest – Caffe Festival Ibis. Scapă de stresul de peste zi, uită de întâlniri şi deadline-uri şi acceptă invitaţia la jazz de calitate.

Fără convenții, fără pretenții, Caffe Festival Ibis este un loc al relaxarii și bunei-dispoziții, destinat mai ales celor care vor să încheie o zi de muncă într-un mod plăcut.

EUROPAfest – Caffe Festival înlocuiește rigurozitatea sălilor de spectacol cu un spațiu relaxant și o atmosferă prietenească pentru a apropia publicul de muzica bună și a lărgi sfera consumatorilor de jazz și blues. Timp de 8 zile, de la ora 20:00, cafeneaua hotelului Ibis Nord va gazdui evoluții live extraordinare – concerte și jam sessions cu numele actuale ale scenei muzicale.

Ediția 2017 promite concerte extraordinare și stiluri diferite, o șansă perfectă de a face cunostință cu reprezentanții muzicii de peste hotare. Jazz proaspăt, creativ prin evoluțiile artiștilor sosiți din 19 țări. Sub sloganul „New Jazz Generation”, Caffe Festival Ibis promite să ofere seri memorabile de jazz.

Și lucrurile bune nu se încheie aici. Pe lângă starea de bine pe care reușesc să ți-o contureze serile Caffe, spectatorii concertelor desfășurate la cafeneaua hotelului Ibis Nord beneficiază de un pachet special care include intrarea la concert, o băutură și o gustare la alegere, la prețul special de 39 de lei / persoană.

Rezervările se fac la Ibis Nord: 0374.130.045, email H3302-FB@accor.com.

Programul de rezervări: 10:00 – 18:30.

Caffe Festival este o stare de spirit. Intră în atmosfera de la Caffe Festival Ibis şi trăieşte o experienţă unică. Concertele ținute până târziu în noapte, farmecul unui spațiu în care muzica întâlnește mici plăceri precum un pahar de vin sau o conversație cu prietenii, vor asigura câteva ore de răsfăț celor care au ales să evadeze din cotidian.

Gustă aroma acordurilor de jazz la Caffe Festival Ibis.

Doar la EUROPAfest redescoperi esențele tari ale muzicii de calitate !

Sub sloganul It’s all about live quality music!, EUROPAfest, singurul festival din Europa care reunește 4 genuri muzicale – jazz | blues | pop | clasic prezintă în perioada 11 – 20 mai, peste 300 de artiști din 42 de țări. Pe lângă Caffe Festival Ibis agenda EUROPAfest mai cuprinde Opening Concert – București | Sibiu, concerte live de jazz, blues, pop și muzică clasică, Bucharest International Jazz Competition, Jeunesses International Music Competition Dinu Lipatti, master-classes și workshopuri, Festival’s corner și Gala EUROPAfest. Agenda completă și informații despre bilete pot fi găsite pe site-ul festivalului www.europafest.ro, site-ul organizatorului www.jmevents.ro sau pe pagina de facebook EUROPAfest.

Agenda Caffe Festival Ibis – EUROPAfest 2017

12 – 19 mai / 20:00 / Cafeneaua – Hotel Ibis Nord

12 mai – jazz & blues

FAR FROM CAROLINA / UK, SUA

TRIISM / SUA

Sold out.

13 mai – jazz

BOSTON SWING TRIO | SUA, Japonia, Coreea de Sud, Nepal

BIG | Israel

14 mai – jazz

LORENZO VITOLO TRIO | Italia

COCOON | Italia, Germania

THREEAMISU | Germania, Israel, Elveția

15 mai – jazz

ALEKS FADINI GROUP | Italia, SUA, Germania

DANIEL ARTHUR TRIO | SUA, Canada

16 mai – jazz

ARON GUNST QUINTET | Brazilia, Italia, Grecia, Ungaria, Irlanda, Olanda

SOFT WEST | Australia

17 mai – jazz

AST/GUTIERREZ DUO | Germania, Spania, UK

SAMUEL EAGLES – SPIRIT | UK

FACES OF ALEX TRIO | Italia

18 mai – jazz

PURPLE IS THE COLOR | Austria, Cehia

AKAKAZE QUARTET | SUA

Fara repetitii, fara partituri. Pura inspiratie

JAM SESSION – muzicieni din festival

19 mai – jazz

BEST OF JAZZ – cele mai apreciate trupe din festival

JAM SESSION

