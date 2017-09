Colecția de haine „esmara by Heidi Klum”, disponibilă în magazinele Lidl și în primul pop-un store Lidl din țară

De astăzi, colecția de haine esmara by Heidi Klum va fi disponibilă în primul pop-up store Lidl din România – din clădirea Magheru One, București -, dar și în magazinele Lidl din toată țara. Colecția a fost lansată simultan în 28 de țări din lume și pune la dispoziția femeilor piese vestimentare versatile, într-o varietate de stiluri și imprimeuri, la cel mai bun raport calitate preț.

Primul pop-up store Lidl a fost deschis astăzi la parterul clădirii Magheru One (Bd. Magheru Nr. 1-3, București) și este dedicat colecției de haine esmara by Heidi Klum, cu tema Heidi and The City, inspirată de New York, orașul preferat al vedetei.

În cadrul magazinului, clientele vor avea parte de o experiență premium de cumpărături, pot proba piesele vestimentare preferate sau pot apela la consultanții de vânzări, pentru a-și alege cele mai potrivite ținute. Mai mult, produsele din colecție pot fi rezervate și online, prin intermediul formularului pus la dispoziție pe www.lidl.ro, până în data de 25 septembrie, în limita stocului disponibil, și ridicate ulterior din pop-up store, în termen de cel mult 3 zile. Magazinul va fi deschis în perioada 18 septembrie – 1 octombrie, între orele 08:00 și 22:00.

Artista INNA a văzut în premieră articolele din colecție și a avut posibilitatea să le probeze. Prezentă la evenimentul de lansare, aceasta a declarat: „Mă bucur să fac parte din acest proiect, colecția esmara by Heidi Klum. Piesele sunt cool, din materiale de calitate, necesare în garderoba fiecăreia dintre noi. De astăzi, femeile din România pot găsi în magazinele Lidl elemente care le pot transforma fiecare ținută într-o apariție de senzație.”

„Așa cum spune și Heidi Klum, moda ar trebui să fie distractivă, iar colecția creată de ea reușește să facă exact acest lucru: să permită oricărei femei să experimenteze cu aceste ținute într-un mod relaxat. Pop-up store-ul esmara by Heidi Klum duce mai departe promisiunea colecției. Într-un cadru urban și fresh, vrem ca toate femeile care îi calcă pragul să se simtă răsfățate, să probeze piesele din colecție și să profite de sfaturile oferite de consultanții noștri”, afirmă Cristina Hanganu, Director de Comunicare și CSR Lidl România.

Articolele vestimentare inspirate de una dintre cele mai cosmopolite metropole ale lumii, New York, vor fi disponibile și în toate magazinele Lidl din țară, în perioada 18 – 24 septembrie. Linia vestimentară se remarcă prin versatilitate, cuprinzând atât piese pentru un look casual, precum bluze cu mânecă scurtă (44.99 lei/buc), jeanși (69.99 lei) și hanorace (69.99 lei), dar și piese mai îndrăznețe, care pot scoate în evidență o ținută clasică: haine cu imprimeu leopard, precum paltoane (119 lei/buc) sau jachete rock din piele întoarsă (299 lei/buc). Pe lângă articolele vestimentare disponibile în mărimile 34-44, colecția cuprinde și încălțăminte, precum pantofi stiletto (119 lei), ghete cu toc (139 lei) sau sneakers (99.99 lei), cu mărimi cuprinse între 37 și 41.