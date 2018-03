Aproximativ 500 de elevi au participat la cea de a V-a ediţie a Festivalului Judeţean „Soyons Francophones!” de la Gura Humorului

Se spune despre oamenii creativi că produc valori în permanenţă, că produc ceva nou în fiecare clipă. Fiecare dintre noi avem această calitate, dar există unii oameni care nu pot trăi fără acest ingredient, care îl multiplică în fiecare clipă a existenţei lor. Astfel de oameni îşi dau întâlnire la momente alese.

Iată-ne la a cincea ediţie a festivalului «Soyons Francophones» ! Zi de primăvară calendaristică, dar cu zăpadă. În dimineața zilei de 23 martie 2018, la Centrul Cultural Local Gura Humorului, se anunţă o zi incendiară cu energii adunate din diferite locuri ale judeţului Suceava. Ce îi aduce pe ei, copii de şcoală primară, gimnazială sau de liceu, în total aproximativ 500, aici? Doar o pasiune. Cine le este lor şi dascălilor lor impuls şi motivaţie pentru această prezenţă, pentru această întâlnire altfel?

O singură pasiune sub aceeaşi aură universală a culturii și limbii franceze. Pasiunea pentru arta de a trăi intens, frumos, pasionant, pentru a asculta cântece având ca laitmotiv prietenia universală.

Entuziasm şi bucurie…

Acest festival este inițiat de Inspectoratul Școlar Judeţean Suceava, în colaborare cu Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului, cu sprijinul Primăriei Oraşului Gura Humorului şi al Centrului Cultural. Echipa de organizare, compusă din doamnele profesoare de limba franceză de la Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului: Solonaru Elena-Sextilia, Maria-Magdalena Varvaroi, Greta-Iulia Carpiuc şi Oana Flămându, coordonată eficient de domnul inspector pentru limbi moderne, profesor doctor Constantin Tiron, a dus la buna buna desfășurare a acestui maraton al Francofoniei.

Startul a fost oficiat de domnul inspector, profesor doctor Constantin Tiron. În discursul său, citându-l pe preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, domnul inspector ne-a oferit toate motivele pentru a perpetua această pasiune pentru limba şi cultura franceză. Cei doi prezentatori, Elisabeta Mălăncrăveanu şi Lucian-Andrei Faraon din clasa a 10-a A, ne-au condus condus impecabil de-a lungul acestui periplu francofon.

Au participat peste 500 de elevi veniţi de la 34 de şcoli gimnaziale şi licee din tot judeţul: Colegiul Naţional « Dragoş Vodă » a deschis ziua bucuriei cu un număr spectaculos de dans modern şi o interpretare de fabulă « Le loup et l’aigneau ».

Fideli, prezenţi de la la prima ediţie, ei au fost costumaţi tematic în fiecare an cu culorile drapelului francez dar au avut şi sugestivele băscuţe roşii. Şcoala Gimnazială « Teodor V. Ştefanelli », tot din Cîmpulung Moldovenesc a prezentat o scenetă după Jacques Prévert : « Le dromadaire mécontent ». Colegiul Tehnic « Al. I.Cuza » din Suceava a prezentat un recital de cântece : « À quoi sert l’amour » şi « L’oiseau et l’enfant ». Liceul cu Program Sportiv din Suceava a avut un moment de dans tradiţional francez, respectând ţinuta specifică zonei. Dansul se numeşte «Le branle du rat ». Şcoala Gimnazială Zvorîştea a încântat publicul cu prezenţa celor mai mici elevi în clasa întâi cu un dans plin de inocenţă, în costume sugestive: « Le ragga des pingouins», iar elevii mai mari au cântat două cântece : «L’oiseau l’enfant» şi «Je veux» şi au dansat «Les valses de Vienne» şi pe melodia «On écrit sur les murs».

A doua oră de spectacol a debutat cu Liceul Tehnologic «Ştefan cel Mare» din Cajvana cu interpretarea cântecului «Je te promets rien» a lui Zaho. Colegiul Naţional «Mihai Eminescu» a adus în faţa publicului melodia «Elle» dar si o prezentare live la chitară şi flaut după melodii ale Larei Fabian şi Indilei. Şcola Gimnazială Paltinu a prezentat un recital de 15 minute. Acest număr numit «L’automne des loups» a însemnat un buchet de trei cântece: «Colchiques dans les prés» de Dorothée, «La valise des loups» de Stéphy şi «Mon gros loup, mon p’tit loup» d’Henri Dés. Eşarfele lor fluturânde au animat culorile drapelului francez peste iile bucovinene, o îmbinare fericită a celor două culturi.

Şcoala Gimnazială «Ioan Ciurea» Fălticeni a adus publicului momentul numit «La joie de chanter» în care 23 de elevi au susţinut recitalul alcătuit din două cântece: «Hymne à l’amitié» şi «Je veux». Tot din Fălticeni, Şcoala Gimnazială «Ion Irimescu » a venit cu 30 de elevi care au cântat «Sur ma route» de Black M şi Kids United. Şcoala Gimnazială Cornu Luncii a interpretat cântecul lui Céline Dion: «Hymne à l’amitié». Şcoala Gimnazială Vatra Moldoviţei a venit cu cel mai mare efectiv de elevi, 45 de elevi din ciclul primar. Au lansat întrebarea: «Vous aimez dansez?» invitându-ne să dansăm timp de 10 minute împreună cu ei: «Dansez avec nous!».

Liceul Tehnologic «Nicanor Moroşan» Pîrteştii de Jos a fost reprezentat de 4 eleve care au dansat pe melodia «Habibi» a lui Maître Gims. Şcoala Gimnazială Păltinoasa a prezentat două scenete : «La fourmi et la cigale » şi « On ne choisit pas sa famille», dar şi o interpretare a cântecului «Dernière danse». Şcoala Gimnazială Preuteşti ne-a încântat cu sceneta «Le Petit Chaperon rouge» și cu două cântece, «Je t’aime» şi «L’oiseau et l’enfant». Şcoala Gimnazială Ciprian Porumbescu a urcat pe scenă cu un grup de 21 de elevi care au cântat «Hymne de la Francophonie», «La Marseillaise » într-o variantă instrumentală şi un dans «Les Menottes Tching Tchang Tchong, Algerino». Momentul Şcolii Gimnaziale Pojorâta s-a numit «Rythme, musique et dans» reprezentat de 14 elevi care au dansat pe melodiile «On écrit sur les murs» şi «Tout le bonheur du monde».

Liceul Tehnologic Nr. 1 Cîmpulung Moldovenesc a prezentat dansul «Les valses de Vienne». Şcoala Gimnazială Bogdan Vodă din acelaşi oraş a oferit publicului un recital de trei cântece : «On écrit sur les murs», «Tourner dans le vide » şi « La vie en rose », dar şi un dans pe melodia «Eggo». Liceul Tehnologic Tomşa Vodă ne-a amintit despre stilul lui Eugen Ionesco prin momentul teatral «Agence de voyage» şi interpretarea celor două cântece : «On écrit sur les murs » şi «La ballade des gens heureux». Acelaşi vals, «Les valses de Vienne», dar alte personaje, altă costumaţie au arătat unicitatea fiecărei școli. Este vorba despre Şcoala Gimnazială «Luca Gavril» din Drăguşeni care ne-a încântat nu numai cu dans, dar şi cu cântecul «Je t’aime» A lui Lara Fabian.

Şcoala Gimnazială nr. 4 din Suceava ne-a zis un veritabil « Bonjour ! » cu recitalul de cântece acompaniat de chitară. Şcoala Gimnazială Pârteştii de Sus a prezentat cânteceLE « Si j’étais là » şi « On écrit sur les murs ». Şcoala Gimnazială Cacica a adus în faţa publicului poezia lui Victor Hugo « Chanson des oiseaux » şi interpretarea cântecului « Qui a le droit ? ». Corul Colegiului de Artă «Ciprian Porumbescu» Suceava a prezentat un adevărat regal, cântând live cele trei cântece : «Cerf volant», «Vois sur ton chemin» şi «Il vient toujours trop tôt». Şcoala Gimnazială Baia ne-a adus în epoca lui Molière cu sceneta «Le Petit bourgeois gentilhomme». Şcoala Gimnazială Milişăuţi a oferit publicului două cântece: «J’ai demandé à la lune» şi «Tu ne m’entends pas», o scenetă: «Le Petit Chaperon Jaune», urmată de monologul: «Une sœur méchante».

Colegiul Economic «Dimitrie Cantemir» Suceava a prezentat un recital de cântece «Je vole», «On écrit sur les murs» «Et si tu n’existes pas» şi sceneta : «Voyager où?». Colegiul Naţional «Ştefan cel Mare» a prezentat un recital de cântece acompaniat de chitară şi vioară. Şcoala Gimnazială nr. 1 Suceava s-a evidenţiat cu un recital de poezii compuse de elevii săi, dar şi cu cântecul «Dernière danse». Şcoala Gimnazială Oniceni a cântat live bucuria cu momentul «Chanter la joie». Şcoala «Petru Rareş» Probota a prezentat un colaj de 6 cântece, o scenetă: «La cigale et la fourmi», dar şi poezii. Liceul Tehnologic «Vasile Cocea » Moldoviţa a oferit un recital de cântec şi coregrafie pe melodia lui Lara Fabian « Je t’aime».

Colegiul «Alexandru cel Bun» a încheiat programul sub semnul magiei, magia cântecului şi a dansului pe melodia «J’ai compris.»

Iată ce fac oamenii creativi ! Iată încă un motiv de a începe deja pregătirile pentru următoarea ediţie, cel puţin în gând şi în suflet ! Iată încă un motiv de a reveni la acest festival iar şi iar.

Semnat: un voyageur dans la Francophonie, Oana (Moisii) Flămându